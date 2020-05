Dlaczego wykupienie i regularne sprawdzanie swojej polisy ubezpieczeniowej na życie w UK jest tak ważne?

Wykupienie ubezpieczenia dla dużej części z nas wydaje się decyzją jednorazową. Aplikujemy o ubezpieczenie, dostajemy dokument polisy, który wkładamy do szuflady, a po czasie, jedynym faktem przypominającym nam, że w ogóle ją posiadamy jest Direct Debit na naszym rachunku bankowym.



Wielu z nas zapomina lub lekceważy potrzebę rewizji posiadanych polis, nie zdając sobie sprawy, że warto je co jakiś czas odświeżyć i upewnić się, że odpowiednio zabezpieczają nas i naszych bliskich. Czasami może to również oznaczać, że zwyczajnie moglibyśmy płacić mniej za naszą miesięczną składkę, ponieważ w między czasie pojawiły się na rynku korzystniejsze finansowo oferty ubezpieczycieli.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej na życie w UK jest doskonałym, pierwszym krokiem w kierunku finansowego zabezpieczenia naszych najbliższych na wypadek najgorszego. Jednakże, po latach nasza sytuacja finansowa i/lub rodzinna często ulega zmianie, co może oznaczać, że potrzebujemy podwyższyć kwotę odszkodowania lub dokupić inne produkty ubezpieczeniowe, aby lepiej dopasować je do naszych obecnych potrzeb.

Rodzina się powiększa, decydujemy się na zakup mieszkania lub zmianę dotychczasowego mieszkania na większe i powiększenie naszego kredytu hipotecznego, a z czasem bierzemy również finansową odpowiedzialność za starzejących się rodziców. Wszystkie te życiowe etapy i im podobne sprawiają, że poważnie powinniśmy podejść do sprawy rewizji dotychczasowego zabezpieczenia życia.

Sytuacje, w których warto dokonać rewizji:

- Zmiana stanu cywilnego – zawarcie związku małżeńskiego lub rozwód,

- Pojawienie się osób zależnych finansowo – dzieci lub rodzice,

- Uniezależnienie się dzieci,

- Podjęcie dodatkowych zobowiązań finansowych – np. kredyt.

Bardzo istotną sprawą, w przypadku polis na życie, jest również upewnienie się, że posiadamy ustanowione powiernictwo Trust, dzięki któremu odszkodowanie zostanie wypłacone bezzwłocznie i trafi do osób wskazanych przez nas jako beneficjentów oraz nie zostanie objęte podatkiem od masy spadkowej.

Przy zawieraniu polis na życie powinniśmy uważać na produkty pochodne np. Accidental Death Protection, które wypłacają odszkodowanie jedynie w przypadku śmierci poniesionej na skutek nieszczęśliwego wypadku.



UBEZPIECZENIE OD CHORÓB KRYTYCZNYCH

Przy okazji rewizji ubezpieczeń warto dodatkowo pomyśleć o innych formach zabezpieczenia np. o ubezpieczeniu od chorób krytycznych.

Ubezpieczenie to chroni nas na wypadek bardzo poważnych zachorowań. Jest to przykre, ale w większości ciężkie zachorowania mogą nam się przydarzyć w dowolnym momencie. Każdego dnia tysiące ludzi ma stawianą diagnozę raka, a co 7 minut ktoś ma atak serca.



Ubezpieczenie od chorób krytycznych gwarantuje nam wypłatę odszkodowania w momencie zdiagnozowania jednej z wymienionych w polisie kondycji medycznych. Nikt nie chciałby martwić się swoimi zobowiązaniami finansowymi podczas walki z poważna chorobą, a polisa ta zagwarantuje nam zabezpieczenie takiej ewentualności.



Wiele osób decyduje się połączyć swoją polisę na życie z opcją ubezpieczenia od chorób krytycznych. Produkt taki gwarantuje nam wypłatę odszkodowania na wypadek poważnego zachorowania/lub śmierci w zależności od tego co nastąpi wcześniej.



Jeżeli minęło już trochę czasu odkąd zawarliśmy nasze polisy ubezpieczeniowe, warto sprawdzić czy dalej odpowiadają nam zawarte w nich warunki oraz jak plasują się one na tle obecnie dostępnych produktów na rynku. Warto tu mieć na uwadze fakt, że w ostatnich 3-4 latach ubezpieczyciele dokonali istotnych zmian w swoich definicjach na dużo korzystniejsze, np. pokrywają więcej przypadków raka (nawet te mnie poważne), dają lepsze prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania w przypadku zawału serca lub udaru mózgu, jak również lepiej chronią nasze niepełnoletnie dzieci.



UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODÓW (INCOME PROTECTION/PRIVATE SICK PAY)



Ubezpieczenie Income Protection jest ubezpieczeniem, które powinna rozważyć każda osoba pracująca w UK. Gwarantuje ono nam regularny dochód (wolny od podatku) w przypadku choroby, wypadku, kontuzji lub innego uszczerbku na zdrowiu, przez który nie możemy pracować. To zabezpieczenie jest szczególnie istotne dla osób samozatrudnionych oraz tych, których pracodawca nie zapewnia żadnego świadczenia chorobowego. Dzięki tej polisie mamy zabezpieczenie finansowe i regularne wpływy nawet w sytuacji kiedy nie możemy pracować przez kilka lat.



Masz już taką polisę? Świetnie! Oto sytuacje, w których warto dokonać rewizji:

- Zmiana wysokości zarobków,

- Zmiana formy zatrudnienia z employed na self-employed i na odwrót,

- Zmiana pracodawców lub warunków zatrudnienia.

To na co należy zwrócić szczególna uwagę, to rodzaj polisy ubezpieczeniowej. Często jesteśmy przekonani, że nasze dochody są należycie chronione, a tak naprawdę mija się to z prawdą, ponieważ wykupiliśmy ubezpieczenie czysto wypadkowe, typu Accident Insurance. Co to oznacza? Taki typ ubezpieczenia chroni nas tylko na wypadek urazów odniesionych w wyniku nieszczęśliwego przypadku, ewentualnie pobytu w szpitalu. Ponadto posiada dość sporą liczbę wykluczeni i zazwyczaj nie chroni nas od takich sytuacji jak: wypadnięcie dysku, przepuklina, operacje ze względu na zwyrodnienia, zerwania ścięgien lub wiązadeł, dyslokacji, choroby serca, raka, amputacji kończyny na skutek cukrzycy, martwicy, zakażenia. Lista tych wykluczeni jest dużo większa.

Na co więc powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze i rewizji naszych polis ubezpieczeniowych?

- Okres gwarancji ubezpieczenia

- Rodzaj składek – gwarantowane lub niegwarantowane

- Kluczowe warunki ubezpieczenia

- Wykluczenia

- Benefity dodatkowe

- Statystyki wypłacalności odszkodowań firm ubezpieczeniowych

Pamiętajmy, że dokonanie rewizji posiadanych polis, nawet przy pomocy doświadczonego doradcy ubezpieczeniowego lub brokera, nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Większość doradców i brokerów ubezpieczeń w UK otrzymuje wynagrodzenie bezpośrednio z firm ubezpieczeniowych, w których mamy zawierane nasze polisy. Zwlekanie z założeniem odpowiedniego pakietu ubezpieczeniowego często może wiele kosztować nas samych i naszych bliskich. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy i kiedy przydarzy nam się tragedia w postaci śmierci, wypadku czy choroby, ale działając zawczasu możemy zminimalizować konsekwencje finansowe tych sytuacji.

Prestige Financial Advisers (pfadvisors.co.uk) to firma zatrudniająca polskojęzycznych doradców, reprezentująca jedną z największych w Wielkiej Brytanii sieci doradców finansowo-ubezpieczeniowych – Intrinsic Mortgage Planning, która jest autoryzowana i regulowana przez Financial Conduct Authority (organ nadzorujący rynek usług finansowych w Wielkiej Brytanii). Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach chorobowych, wypadkowych, od utraty dochodów, na życie, kredytów hipotecznych oraz nieruchomości i zapewnia Polakom w Wielkiej Brytanii profesjonalną obsługę finansowo-ubezpieczeniową. PFA działa na terenie całego UK. Firma udziela bezpłatnych, niezobowiązujących konsultacji w domu klienta, w swoim biurze lub przez telefon. Po nawiązaniu współpracy każdy z klientów PFA ma przypisanego personalnego doradcę, który reprezentuje go przez cały proces wyboru polisy, aplikacji i bieżącej obsługi.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej. Przed wykupieniem jakiekolwiek ubezpieczenia, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków polisy.