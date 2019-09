"Dlaczego wyjechałem z Polski" - ZOBACZ najnowszy przebój YouTub`a [wideo]

W minionym tygodniu opublikowaliśmy filmik na YouTubie, w którym Zmywak, popularny polski vloger na Wyspach, dzielił się swoimi zabawnymi refleksjami na temat powrotu do Polski.

Jak to jest wrócić do kraju po 12 latach obecności na Wyspach? W jaki sposób przestawić się z brytyjskiego "trybu życia", na polski? Czy w ogóle jest to możliwe? Jeśli jeszcze nie widzieliście tego nagrania, to zachęcamy was do kliknięcia pod ten link "Wróciłem z UK do Polski po 12 latach i szukałem pracy" - ZOBACZ wideo! i sprawdzenia jak to wyglądało. Jeśli już go widzieliście, to zapraszamy do zapoznania się z jego (swoistą!) kontynuacją...

"DLACZEGO WYJECHAŁEM Z POLSKI? [feat. POZMYWAJ BECZKĘ!]" - w taki właśnie sposób zatytułowana jest kolejna produkcja Zmywaka, która miała swoją premierę w zeszłym tygodniu. Jak łatwo można się domyślić projekt "powrotu do ojczyzny" okazał się całkowitym niewypałem. Dlaczego? Tego dowiecie się po obejrzeniu całego materiału.

Możecie go zobaczyć o tutaj:

"Odcinek w poważnym (jak zawsze) tonie wyjaśnia, dlaczego 12 lat temu emigrowałem do UK i nie chciałem już dłużej pracować w Polsce. Wstrząsające kulisy zaległych wypłat i nieprzeczytanych dokładnie polskich umów bankowych! Same smutne rzeczy. W Anglii jest łatwiej o luksusowy samochód i piękny dom!" - pisze Zmywak w opisie.

Uwaga! Materiał filmowy ma charakter humorystyczny i nie należy brać go (do końca!) na serio.

Przypominamy również inne produkcje Zmywaka - ZOBACZ absurdalnie śmieszny przebój YouTube`a [wideo] oraz Polak mówi „jak jest” w Wielkiej Brytanii. Brzmi znajomo?. A Wy co sądzicie o tych spostrzeżeniach? Zgadzacie się czy widzicie tę sprawę zupełnie inaczej? Czekamy na Wasze komentarze!