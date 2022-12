Dlaczego wydaliśmy 10 tysięcy funtów na dekoracje świąteczne? [wideo]

Mark i Julie Peacock mieszkający w North Wingfield, niedaleko Chesterfield (hrabstwo Debyshire) przygotowali w tym roku naprawdę imponującą dekorację świąteczną swojego domu. Na sprawienie, że ich podwórko wygląda, jak istny świąteczny raj wydali ponad 10 tysięcy funtów. I nie zrobili tego po raz pierwszy! Dlaczego zdecydowali się na taki krok?

Państwo Peacock w tym roku odpuścili sobie wyjazd na wakacje. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wydali na ozdobienie swojego domu. Trzeba przyznać, że efekt ich starań jest doprawdy imponujący! Peacockowie otwarli swój ogród dla wszystkich chętnych i w zasadzie to każdy może zobaczyć na własne oczy, jak wygląda ich świąteczne dzieło. Zapraszamy do obejrzenia poniższego materiału zrealizowanego przez BBC — widok naprawdę robi wrażenie!





Rzecz jasna w czasie kryzysu kosztów utrzymania za tak kosztownym ruchem stoi coś więcej. Pan Peacock cierpi na zwłóknienie płuc. Obecnie znajduje się na liście oczekujących na przeszczep, a operacje ma mieć miejsce w szpitalu Wythenshawe w Manchesterze. „Mamy nadzieję na nowe płuca na Boże Narodzenie. Właśnie to znalazło się na jego liście życzeń na święta” – powiedziała pani Peacock, cytowana przez lokalny serwis „Manchester World”.

Jak wyglądają dekoracje świąteczne warto 10 tys. funtów?

Przy okazji prezentowania swojego świątecznego ogrodu lokalnej społeczności para zbiera datki na Wythenshawe Transplant Centre. To oddział transplantologii szpitala Wythenshawe, w którym 59-letni Mark jest leczony z powodu wspomnianego wyżej zwłóknienia płuc. To nie pierwsza taka akcji z ich udziałem. W zeszłym roku zebrali 1000 funtów na pogotowie lotnicze i kolejne 250 funtów na Guides and Brownies.

Mark i Julie Peacock od wielu lat dekorują w ten sposób swój dom. Bardzo szybko ich ogród zaczął przyciągać uwagę przechodniów, więc para postanowiła wykorzystać to jako okazję do szerzenia świątecznej radości i zebrać trochę grosza na cele charytatywne.

Dlaczego małżeństwo Peacocków zdecydowało się na taką „inwestycję”?

„W tym roku, ponieważ Mark czeka na przeszczep płuc, pomyśleliśmy, że chcielibyśmy oddać trochę dobra szpitalowi w Manchesterze. Mamy nadzieję i modlimy się, aby przeszczep się udał. Mark ma umówioną wizytę 10 stycznia, więc chcielibyśmy pójść i wziąć dla nich duży, gruby czek” - komentowała pani Peacock.

„Właściwie nie sądziłam, że uda nam się zrobić świąteczną dekorację w tym roku, ponieważ jest to naprawdę ogrom roboty i ciężka praca. Ale Mark ciągle powtarzał, że nic nam nie jest, że zrobimy to. Zajęło nam to dużo czasu. I myślę, że to było po prostu dobre odwrócenie uwagi dla nas obojga [...]” - dodawała Brytyjka.

Reakcja sąsiadów i gości na efekty ich starań były wspaniałe

Ojciec dwójki dzieci i dziadek czwórki dzieci nie pozwolił, by jego stan przeszkadzał mu w czerpaniu z życia jak dawniej. Nadal pracuje jako kierowca wózka widłowego i był nieugięty w kwestii świątecznych dekoracji. Prace nad nimi rozpoczęły się już w październiku. Reakcja sąsiadów i gości na efekty ich starań były wspaniałe, szczególnie w przypadku dzieci, które również zostały zaszczycone wizytą Świętego Mikołaja – to naprawdę był to 82-letni sąsiad państwa Peacock.

To się nazywa świąteczny duch!

