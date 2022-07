Dlaczego w Wielkiej Brytanii rosną ceny żywności? Eksperci podają kilka przyczyn

Fot. Getty

Ceny w sklepach w UK rosną w tempie nienotowanym od blisko 20 lat. Najgorzej jest w przypadku cen żywności świeżej, gdzie inflacja sięgnęła już 8 proc.!

Ceny w sklepach w Wielkiej Brytanii rosną najszybciej od 2005 r. W porównaniu do lipca zeszłego roku ceny wzrosły o 4,4 proc., a przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu wzrost ten wyniósł 3,1 proc. rok do roku. Najnowszy indeks cen w sklepach opracowany przez British Retail Consortium pokazuje także, że najszybciej rosły ostatnio ceny świeżej żywności, bo aż o 8 proc. w skali roku (to najszybszy wzrost od 2009 roku). W zeszłym miesiącu wzrost ten osiągnął poziom 6,2 proc. Na coraz droższą żywność (wzrost ogółem o 7 proc.) wpływ mają przede wszystkim drożejące nawozy, pasza i transport.

To będzie trudny czas dla gospodarstw domowych i biznesu

British Retail Consortium wskazuje, że niektóre z największych wzrostów cen odnotowano w obrębie produktów mlecznych, a także w przypadku tłuszczów – smalcu, masła czy tłuszczów do gotowania. - Gospodarstwa domowe i firmy muszą się przygotować na trudny okres, ponieważ presja inflacyjna uderza w domy. Rosnące koszty produkcji – od cen paszy i nawozów po dostępność produktów, ograniczonych przez wojnę na Ukrainie – w połączeniu z wygórowanymi kosztami transportu lądowego, doprowadziły do wzrostu cen żywności – zaznacza Helen Dickinson, CEO British Retail Consortium.

Już teraz jedna piąta gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii notuje niedobór średnio £60 tygodniowo. Zarobki często przestają wystarczać na pokrycie podstawowych dóbr, takich jak rachunki za energię, czynsz, transport i żywność, a przez rosnące koszty życia ludzie mają najmniej „wolnej” gotówki do wydania od prawie pięciu lat (dane Asda Income Tracker zgromadzone przy współpracy z Centre for Business and Economic Research, Cber). W odpowiedzi na wysokie ceny Wyspiarze przenoszą się do dyskontów, rezygnują z produktów markowych na rzecz tych tańszych, oznaczonych marką dyskontu, a także ograniczają wydatki na towary „luksusowe”, w tym na usługi abonamentowe i hazard.

