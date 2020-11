Dlaczego w Wielkiej Brytanii nadal panuje król lub królowa? Znamy odpowiedź na to pytanie - ZOBACZ wideo

W dzisiejszym świecie władzę sprawują prezydenci i premierzy, a epoka monarchii i królów przeminęła. Jednak kilka krajów na świecie nadal "utrzymuje" instytucję takiego władcy. Jednym z nich jest Wielka Brytania.

Przypomnijmy, Wielka Brytania jest monarchią parlamentarną z rządem odpowiedzialnym przed parlamentem. Do najważniejszych organów państwa zalicza się monarchę, dwuizbowy Parlament i Gabinet wraz z premierem. W przypadku UK mamy do czynienia z systemem gabinetowo-parlamentarnym, a więc realną władzę sprawuje właśnie premier. Obecnym szefem rządu jest lider Partii Konserwatywnej, czyli Boris Johnson.

Dlaczego zatem na Wyspie wciąż mamy monarchę - w tym przypadku królową Elżbietę II, która zasiadła na tronie w 1952 i została koronowana w 1953 - która przynajmniej w teorii współrządzi krajem?

Dlaczego w UK nadal panuje królowa?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy na kanale YT "Kolega Ignacy" na łamach materiału zatytułowanego "Czemu w Wielkiej Brytanii Rządzi Królowa?".

Jaki ustrój mamy w Wielkiej Brytanii?

Obecny system polityczny Zjednoczonego Królestwa jest wynikiem wielowiekowej ewolucji ustroju. Od XVII do XVIII wieku mamy do czynienia z walką parlamentu z monarchią i kształtowanie się podstaw parlamentaryzmu. Umacnianie się modelu parlamentarno-gabinetowego przypada na XIX wiek, aby w XX wieku osiągnąć pełną dominację egzekutywy nad legislatywą.

W 1911 r. uchwalono Parliament Act, który ostatecznie oddał niemal całą władzę ustawodawczą oraz prawo do powoływania i usuwania rządu Izbie Gmin, pozostawiając Izbie Lordów tylko prawo do rocznego weta ustaw i część funkcji kontrolnych oraz sądowniczych. Co stało się później? Po dojściu do władzy Tony’ego Blaira rząd, zgodnie z obietnicami wyborczymi, dążył do zmian w Izbie Lordów. Uchwalono wówczas House of Lords Act z roku 1999, który o niemal połowę zmniejszył liczbę lordów dziedzicznych.

