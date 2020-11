Dlaczego w Londynie funkcjonuje aż tak dużo lotnisk? [WIDEO]

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego w Londynie funkcjonuje tak wiele portów lotniczych, to mamy dla was odpowiedź!

Brytyjska stolica ma aż sześć lotnisk - są to Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, Southend oraz London City. W żadnym innym mieście w Europie nie funkcjonuje tak wiele portów lotniczych! Dlaczego? W większości przypadków miast położonych na naszym kontynencie wystarcza jedno dużo lotnisko, aby obsłużyć wszystkich chętnych (choć i to, rzecz jasna, nie jest żadną regułą). Po co więc Londynowi aż sześć lotnisk, które w dodatku zlokalizowane są tak daleko od samego miasta? Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Mamy dla Was odpowiedź na tak postawione pytanie!

Ile w Londynie działa lotnisk i dlaczego tak dużo?

Aby móc odpowiedzieć na to pytanie i rozwiać wszystkie wątpliwości w tej sprawie będziemy musieli cofnąć się w czasie do samych początków awiacji... Ale nie uprzedzajmy faktów! Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku przygotowanego przez autora kanału Jay Foreman:

... i jak Wam podobał się ten filmik?

Dlaczego londyńskie lotniska nie znajdują się w Londynie?

Warto w tym miejscu dodać również, że Londyn pozostaje największym międzynarodowym węzłem transportu lotniczego, co obecnie uzasadnia tak dużą liczbę portów lotniczych. Według oficjalnych danych londyńskie lotniska przyjęły w 2013 ponad 117 mln pasażerów! Obecnie ta liczba jest zapewne znacznie większa (a przynajmniej była, do czasów pandemii).

W zasadzie pomijając już historyczne uwikłania wydaje się, że decydującym czynnikiem w tej kwestii był fakt, że głównego lotniska Londynu, a więc Heathrow, nie dało się rozbudować do takich rozmiarów, aby mogło ono zaspokoić potrzeby miasta. A przypomnijmy, że londyńska aglomeracja to centrum finansowe świata, które w dodatku jest odwiedzane przez miliony turystów każdego roku, więc zapotrzebowanie na podróże lotnicze jest naprawdę bardzo duże.

I właśnie dlatego konieczne było dobudowanie kolejnych portów na południowym wschodzie. Technicznie rzecz biorąc lotniska w Gatwick, Stansted, Luton i Southend nie znajduje się w Londynie. Połączenie dużego popytu i sprytnego marketingu sprawiły, że te dawne bazy RAF-u znane są jako "londyńskie" lotniska, mimo że znajdują się w pewnej (nierzadko całkiem sporej!) odległości od stolicy

