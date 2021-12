Dlaczego tradycyjną polską kuchnię kochamy nawet w Wielkiej Brytanii?

Artykuł sponsorowany

Nie ma co dziwić się temu, że Polacy przebywający na emigracji w UK nie porzucili swoich upodobań kulinarnych. Za fenomen może uchodzić fakt, że w naszej rodzimej kuchni zakochują się obcokrajowcy, którzy mają szansę spróbować polskich specjałów.

Wraz pierwszą falą "unijnej" emigracji z Polski do UK, na Wyspy przywieźliśmy swoje przyzwyczajenia kulinarne, swoje smaki i swoje zamiłowanie do swojskich, domowych specjałów. Szybko jednak okazało się, że nasze tradycyjne potrawy nie smakują tylko nam samym, ale również Brytyjczykom! Kuchnia polska spotkała się z dużym uznaniem na Wyspach i z miejsca stała się niezwykle popularna. Dość powiedzieć, że jeśli udacie się do jakiegokolwiek "polskiego" lokalu zlokalizowanego w UK, to połowę gości będą stanowić Polacy, a połowę - Brytyjczycy. I nie ma co się dziwić! Rodzimy restauratorzy na Wyspach, jak na przykład restauracjaPOEZJA SMAKU w Londynie serwują polskie dania tak dobrze, jak nasze ukochane babcie. Polskie przysmaki, takie jak rosół, żurek z jajkiem, kotlet schabowy czy przepyszne pierogi szczególnie sprawdzają się w zimie, gdy potrzebujemy zjeść naprawdę do syta i się rozgrzać!

Jakie dania możemy znaleźć w restauracji POEZJA SMAKU?

Tradycyjne polskie zupy:

żurek

rosół

flaki wołowe

barszcz czerwony z uszkami

Tradycyjne polskie posiłki:

kotlet schabowy

kotlet mielony

kurczak panierowany

placek po węgiersku

pierogi

naleśniki wytrwane i na słodko

Kroniki średniowieczne opisują kuchnię polską jako obfitą, ciężką, korzenną, charakteryzującą się częstym użyciem dużych ilości mięsa i właśnie takie potrawy znajdziemy w restauracji POEZJA SMAKU.

Charakterystyczne dla kuchni polskiej jest duża ilość zup i wywarów z roślin, zbóż, produktów mięsnych, warzyw lub owoców. Polacy, podobnie, jak generalnie zachodni Słowianie, po prostu uwielbiają zupy! Typowymi warzywami w kuchni polskiej są buraki, różne odmiany kapusty, ogórki, a dawniej także dzikie rośliny jak szczaw, botwinka, mniszek pospolity czy pokrzywy. Dużą rolę odgrywają też warzywa o wysokiej wartości odżywczej i dające się przechowywać przez okres zimowy, czyli rośliny strączkowe od grochu i fasoli po bób, kalarepę i rzepę.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że polska kuchnia nie stoi w miejscu. Choć jest głęboko zakorzeniona w staropolskich tradycjach, to idzie z duchem czasu i czerpie inspiracje ze współczesnych trendów, jednocześnie nie zatracając swojej istoty. Sięga po modne doświadczenia ze stylem fusion (łączenia tradycyjnych przepisów, w taki sposób, aby ostatecznie stworzyć nowe danie, będące interpretacją przepisów składowych), eksperymentuje z przepisami wegańskimi i wegetariańskimi, jest otwarta na smakoszy, którzy gustują w daniach bezglutenowych.

Dodajmy, że polska kuchnia sprzed wielu wieków wcale nie musi być odległa od kulinariów XXI wieku! Według prof. Jarosława Dumanowskiego staropolskie przepisy na potrawy postne kojarzą się ze współczesną kuchnią wegańską!

POEZJA SMAKU

66 High St, Ponders End

Enfield EN3 4ER, Wielka Brytania

Plus Code: JXR3+Q3 Enfield, Wielka Brytania

+447842375103

UWAGA! Specjalnie dla czytelników "Polish Express" restauracja POEZJA SMAKU w Londynie oferuje rabat w wysokości 10 proc. Wystarczy przy zamówieniu podać hasło: "Polish Express". Oferta obowiązuje do końca stycznia 2022 roku, tylko w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), tylko w przypadku zamówień dokonywanych w lokalu.

Powyższy artkuł ma chrakter tekstu sponsorowanego i redakcja "Polish Express" nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.