Dlaczego polski chleb cieszy się taką popularnością w Wielkiej Brytanii?

artykuł sponsorowany

Może i Polacy nie wymyślili chleba, ale to właśnie w naszym kraju cieszy się on wyjątkowym szacunkiem i stanowi ważny element nie tylko naszej kuchni, ale wręcz kultury.

Chleb wymieniany jest wśród elementarnych posiłków człowieka w najstarszych źródłach historii kultury materialnej Europy i Bliskiego Wschodu. „Wiek” chleba szacuje się 14 400 lat! Będący jednym z podstawowych składników codziennej diety człowieka chleb znany jest od starożytności. Pojawiał się tam, gdzie pojawiała się ludzka cywilizacja — w Babilonii i Asyrii, Egipcie, Izraelu, Grecji oraz Cesarstwie Rzymskim. Chleb w naszej, polskiej kulturze zajmuje miejsce wyjątkowe. Choć mówi się, że „nie samym chlebem człowiek żyje” prawdopodobnie nadal pozostaje on podstawą diety większości Polek i Polaków. Jest też częścią naszej tożsamości, to właśnie o „chleb powszedni” prosimy w codziennej modlitwie, a „chlebem i solą” witamy naszych gości, okazując tradycyjną staropolską gościnność.

Polski chleb najzdrowszym typem pieczywa w UK

Wielu Polakom przebywającym poza granicami Polski brakuje właśnie tradycyjnego, swojskiego chleba, którego smak pamiętają z dzieciństwa. Nasi rodacy do UK wyjechali właśnie (nomen omen!) za chlebem i za powszednim chlebem tęsknią. Niemniej żyjąc na Wyspie, wcale nie są skazani wyłącznie na supermarketowe wyroby piekarnicze. W UK funkcjonuje wiele polskich piekarni, w których w pieczywo zaopatrują się nie tylko Polacy, ale też inni imigranci. Litwini, Łotysze czy Bułgarzy już docenili smak polskiego chleba, podobnie jak wielu Anglików i Brytyjczyków, którzy przekonali się do specjału znad Wisły.

Jedną z takich polskich piekarni funkcjonujących w UK jest londyńska The Polish Bakery, a więc najstarsza polska piekarnia w Wielkiej Brytanii. Firma zlokalizowana w brytyjskiej stolicy jest rodzinnym przedsiębiorstwem, które dużą wagę przywiązuje do tradycji. „Tak jak troszczymy się o rodzinę, tak dbamy o nasz chleb” - takie sformułowanie świetnie charakteryzuje The Polish Bakery.

„Tak jak troszczymy się o rodzinę, tak dbamy o nasz chleb”

„Chleb jest źródłem cennych składników odżywczych takich jak: białka, węglowodany złożone, składniki mineralne, witaminy oraz błonnik pokarmowy. Większość błonnika w chlebie pochodzi z pełnego ziarna. Błonnik pokarmowy w pieczywie nie rozpuszcza się w wodzie i nie jest trawiony przez organizm, a zatem nie podnosi wartości energetycznej produktu. W połączeniu z płynami pęcznieje w żołądku sprawiając, iż szybciej i na dłużej czujemy się w pełni nasyceni po jego spożyciu” - komentuje Monika Jakiel-Rusin, specjalista do spraw żywienia z Green Surgery.

Wypiekany w rodzimej piekarni i ręcznie wykańczany chleb na zakwasie charakteryzuje się wydłużonym procesem dojrzewania. Nie zawiera żadnych konserwantów, dodatków lub polepszaczy. Pieczywo z The Polish Bakery powstaje według tradycyjnych receptur na bazie autentycznie polskich składników importowanych z naszej ojczyzny. Oferta pieczywa The Polish Bakery jest niezwykle bogata i każdy znajdzie w niej coś dla siebie, ale my polecamy wersję bezglutenową!

Najstarsza polska piekarnia w UK oferuje nie tylko chleb!

W ofercie londyńskiej The Polish Bakery znajduje się jednak nie tylko chleb! Co jeszcze możemy polecić z ich szerokiej gamy wyrobów piekarniczych? W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia trudno wyobrazić sobie stół pozbawiony tradycyjnych, rodzimych wypieków. Makowiec jest prawdopodobnie najpopularniejszym ciastem wśród Polaków. Wigilijna wieczerza bez niego dla wielu osób jest nie do pomyślenia! Z pewnością w tej sprawie protestować będą fani sernika, ale i to ciasto znajdziecie w ofercie The Polish Bakery, czy to w wersji krakowskiej, czy wiedeńskiej, na zimno lub z owocami. Miłośnicy słodkości absolutnie mają w czym wybierać!

Wspomnijmy także o fantastycznej chałce, czyli pszenno-drożdzowemu pieczywie tradycyjnie zaplatanemu w warkocz (choć można spotkać wypieki również w kształcie bułek lub wałka zamkniętego w okrąg). Nazywana jest także plecionką, struclą lub kukiełką. Koszerna chałka jest tradycyjnym pieczywem żydowskim spożywanym w czasie szabatu. W zależności od upodobań może mieć w sobie dodatek rodzynek lub śliwek, być posypana słodką kruszonką lub makiem.

Wrażenie robi również wybór pączków. Dla przyzwyczajonych do zupełnie innego typu „donutów” Brytyjczyków tradycyjnie polskie pączki to egzotyczny przysmak. Będąc Polakiem na Wyspie, warto zapoznać ich z naszą ludową tradycją jedzenia ich w trakcie tłustego czwartku. Korzenie tego święta sięgają starożytności, a w Polsce początki tłustego czwartku sięgają XVI wieku.

Według legendy święto to zawdzięczamy krakowskim przekupkom, które co roku tańcami i śpiewem świętowały śmierć wrogo nastawionego do nich burmistrza Combra. Zgodnie z tradycją, im więcej pączków zjemy w tym czasie, tym więcej czeka nas szczęścia i dostatku.

Podsumowując, jeśli w tym roku chcecie spędzić święta Bożego Narodzenia przy stole zastawionym tradycyjnymi przysmakami, przynoszącymi na myśl naszą ojczyznę, wyroby piekarnicze The Polish Bakery będą najlepszym wyborem!

