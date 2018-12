„Dlaczego Polacy w UK wstydzą się miejsca pochodzenia?” - pyta młody Polak mieszkający na Wyspach

Fot. Getty

Młody Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii zapytał na Facebooku, dlaczego Polacy w UK wstydzą się swojego pochodzenia i nie przyznają się do tego, że wywodzą się z małych miejscowości. Wpis wywołał lawinę komentarzy, tak że jego autor kilkukrotnie edytował post, żeby odpowiedzieć przynajmniej na część z nich.

Oto pełny wpis młodego Polaka na portalu społecznościowym:



„Dlaczego Polacy w UK wstydzą się miejsca pochodzenia? Wiadomo, że nie każdy jest z dużego miasta, a kogo nie spytasz to jest z Trójmiasta, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Bydgoszczy czy Łodzi, nawet jeśli do tych miast mieli po 100 km :) Czy to taki wstyd być z małego miasteczka lub wioski, której nazwa nic nikomu nie powie?

EDIT: Po niektórych komentarzach widzę, że wielu to usprawiedliwia, bo łatwiej, bo szybciej, bo nazwa ci nic nie powie... Ludzie, czy Wy naprawdę piszecie takie głupoty z kamienną miną, czy śmiejecie się z samych siebie, bo to o Was mowa i głupio się przyznać? :P

EDIT 2: Jeśli pochodzicie z dużych miast, to nie oczekuję, że będziecie mówić, że tak nie jest. Sporo tu "omnibusów" się zebrało. ;)

EDIT 3: Mówicie po polsku, więc w rozmowie z Polakami doprecyzowanie skąd dokładnie jesteście nie zajmuje więcej niż 10 sekund, ale spoko. Brnijcie w te głupoty dalej. :P :P

EDIT 4: Mowa tu o kłamaniu Polakom przez Polaków. Nawet jeśli chodziłoby o Anglików, którzy nie wiedzą, gdzie to jest, to jeśli taki Anglik zna tylko Warsaw to Wy "ustawowo" jesteście z Warsaw, żeby nie tłumaczyć dalej? Czy to wynika z kiepskiej znajomości angielskiego, która nie pozwala Wam być bardziej precyzyjnymi? ;)

EDIT 5: Tracę wiarę w Polaków i ich umiejętność czytania ze zrozumieniem... :P Pracujecie na kolejne edity. :P

EDIT 6: Mam złą wiadomość, dla osób, którym post sie nie spodobał. Odpowiadając na niego będziecie dostawali wiadomość o każdym nowym komentarzu. A wystarczyło zignorować i żyć swoim życiem. :P PS. Tak wiem, że istnieje możliwość wyłączenia komentarzy. Korzystam z FB nie od dziś. Dajcie już z tym spokój.

EDIT 7: Wszystkie edity mają charakter sarkastyczny. To tak gwoli wyjaśnienia dla osób o nienachalnym intelekcie, które mi je wytknęły. Myślałem, że mieszkając w UK sarkazm nie jest Wam obcy... I to by było na tyle. Ile można kaw wypić, odpowiadając na te posty? Over and out. ;)”

Wśród komentarzy, które pojawiły się pod wpisem, większość dotyczyła... właśnie tego, skąd kto pochodzi. Ale sporo internautów przyznało też, że zwyczajnie nie chce im się tłumaczyć (również Polakom) niuansów swojego pochodzenia, ponieważ zazwyczaj donikąd to nie prowadzi. „Szczerze, sama mówię, że jestem spod Poznania... bo wiele osób nawet o mojej miejscowości nie słyszało. Nie mam problemu z tym, że ktoś mówi, że jest Z [Nazwa dużego miasta]... w końcu pytając o czyjeś pochodzenie chodzi nam głownie o jako-takie umiejscowienie człowieka na mapie, przypadkowe nazwy mieścin nie są niezbędną informacją (przynajmniej dla mnie)” - napisała Polak mieszkająca na stałe w Gloucestershire. „A po co mowic miejscowosc jak ktos jest z jednej strony polski i nie wie jakie sa wsi po drugiej stronie polski” - napisał inny internauta.

A Wy mówicie, skąd dokładnie pochodzicie, czy podajecie miasto położone najbliżej waszej rodzinnej miejscowości? Czekamy na wasze opinie!

