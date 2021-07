„Dlaczego Polacy rezygnują z ustabilizowanego życia w UK, gdzie mają dom, pracę i na wszystko ich stać?”. Jeden powód przebija wszystko

Fot. Getty

Dlaczego Polacy żyjący w UK decydują się na powrót do Polski, skoro życie na Wyspach wciąż jest znacznie łatwiejsze, niż nad Wisłą? Zobacz, co sądzą na ten temat internauci i czy zgadzasz się, że jeden powód przebija w tym względzie wszystkie inne.

„Zawsze zastanawia mnie, dlaczego Polacy rezygnują z ustabilizowanego życia w UK, gdzie mają dom, pracę i na wszystko ich stać. Tu jest pomóc rządu, furlogh, UC, jest praca. Po 15,16 latach emigracji wracają do Polski, gdzie płace są niskie, ceny wysokie, podatki najwyższe w Europie, gdzie rząd nakłada podatki i wysoki ZUS na przedsiębiorców. Znajomość języka angielskiego nie jest już atutem na rynku pracy, bo zna go prawie każdy.

Nauka w szkole jest na wysokim poziomie w porównaniu do UK, ale w Polsce materiał jest pełen niepotrzebnej wiedzy, a w UK uczysz się tego, co cię interesuje. No i angielskie uniwersytety są w 1. dziesiątce, a uniwersytety Polsce w ostatniej 30stce w Europie. Służba zdrowia na NHS, jak już dostaniemy się do specjalisty, to o lata świetlne lepsza, niż w Polsce” - pisze w poście w mediach społecznościowych Polka z doświadczeniem w pracy zarówno w Polsce, jak i w UK. I dodaje, że jej zdaniem fala powrotów Polaków nad Wisłę przyczyni się do pogorszenia się sytuacji w kraju. „Przez fale powrotów do Polski zwiększy się bezrobocie, jak wszyscy zaczną szukać pracy. W Polsce rząd nie pomaga w pandemii, jest tylko 500 plus. UK to kraj wyrównywania szans. (…) Na taśmie w fabryce pracuje mgr i osoba z wykształceniem zawodowym. Są równo traktowani. W Polsce, żeby dostać dobrą pracę, musisz mieć znajomości, studia, układy. Pracując jako support worker z osobami starszymi zarabiam w Anglii około 2000 zł tygodniowo, w Polsce pracując w prywatnym care home jako opiekunka zarabiam około 3500 zł/miesięcznie. Jest różnica?” - czytamy.

To jak to jest z tymi powrotami do Polski?

Z odpowiedzi internautów na tak postawione przez Polkę pytanie wynika, że pobudki w zakresie powrotu nad Wisłę z UK są bardzo różne, ale też że najczęściej nie da się ich jednoznacznie sprowadzić do kwestii materialnych bądź łatwości życia. Wielu Polaków mieszkających za granicą zwyczajnie nie potrafi się w UK w pełni zaaklimatyzować, a część zbyt tęskni za rodziną i bliskimi, by zostać na stałe na Wyspach. Poniżej przedstawiamy Wam kilka ciekawych komentarzy do dyskusji po postem Polki.

„Każdy ma inne powody. Wyjechałam do UK, bo mało zarabiałam, ale nigdy nie chciałam tu przyjechać, nawet na Wakacje. Wiedziałam jak tu jest z filmów angielskich i nie pomyliłam się ani trochę. Jest smętnie, w miastach brudno, szaro, nie ma dokąd iść (a większość nas mieszka w okropnych miastach, już dyskutowaliśmy na ten temat). Pieniądze są dobre, chociaż zdarzają się w Polsce już lepsze. Nie wyobrażam sobie tutaj zostać na zawsze. (…) A w Polsce, jeśli masz pieniądze, to życie jest o wiele wyższej jakości. W Polsce jest pięknie, ciekawie, jest przestrzeń, mogę otworzyć drzwi i iść na całodniowy spacer. (…) W Polsce się żyje pełną piersią, kocha się życie a przyroda jest niesamowita i na wyciągnięcie dłoni, a nie 4h jazdy samochodem, jak my mamy (znam pięknie miejsca w UK, ale to wielka wyprawa a w Polsce gdziekolwiek nie mieszkałam to zawsze rowerem mogłam po prostu dojechać do miejsc urokliwych). Poza tym znajomi, moje miejsca, moje korzenie, moja cała historia życia i garstka rodziny, która została. To wszystko jest tam. Cała moja dusza jest tam”.

„Na początku jest zachłyśnięcie tym wszystkim, a potem jest już życie, z którego oprócz pracy nic wartościowego nie ma. Brak rodziny, poczucia, że i tak nie jesteś u siebie, męczą. I stąd też są pewne decyzje o powrocie, każdy ma inne potrzeby powrotu”.

„Wyższy standard życia, nie martwiłam się jak dam sobie radę od wypłaty do wypłaty. Jestem w Polsce 3 lata i nie żałuję. Dla niektórych przelicznikiem będą pieniądze i jakość życia, dla innych relacje z rodziną i bliskość osób, które są ważne w ich życiu. To jest takie coś za coś. Ja nie żałuję, choć chwilami jest ciężko”.

„Bo czasami kasa to nie wszystko... co z tego że w UK stać cię na fajne przyjemności, skoro mija ci czas spędzony z rodziną, za kilka lat może już ich nie być, a ty będziesz żałować tego straconego czasu z bliskimi osobami...”.

„Bez porównania żyje się tu lepiej przez w/w aspekty, ale tęsknota do swoich bliskich przebija wszystko. U mnie nie ma dnia bez myślenia o Polsce, rodzinie, znajomych, nawet miejscach, które uwielbiam! Niby na wszystko Cie stać, jesteś stabilny finansowo, niczego sobie nie żałujesz, ale później zdajesz sobie sprawę, że to chyba i tak za mało”.

CZYTAJ TEŻ: Rząd zachęca Polaków na emigracji do powrotu w ramach nowego programu i kusi ich ulgami podatkowymi