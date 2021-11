Dlaczego Polacy nie decydują się na powrót do Polski i wolą zostać w UK?

Czym kierują się nasi rodacy podejmując decyzję o pozostaniu w UK? Co upewnia ich o tym, że warto nadal żyć i mieszkać na Wyspach? W mediach społecznościowych wywiązała się burzliwa dyskusja na ten temat.

Populacja Polaków na Wyspie zmniejsza się. Jak wynika z najnowszych, oficjalnych danych przedstawionych przez ONS jest to po prostu obiektywny fakt. 51 tysięcy naszych rodaków miało zdecydować się na opuszczenie UK, jak wynika z szacunków przedstawionych przez brytyjskich statystyków w pierwszej połowie 2021 roku. Co więcej, mamy do czynienia z utrzymującą się tendencją. W pierwszej połowie 2020 roku liczba imigrantów z Polski w UK zmniejszyła się o 85 tys., a drugiej połowie 2020 roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem o kolejne 77 tysięcy Polaków.

Jednak nie wszyscy polscy imigranci decydują się na powrót. Na jednej z popularnych grup poświęconej właśnie wracaniu z Polski do Wielkiej Brytanii ("Wielkie i małe powroty do PL z UK :)") rozwinęła się bardzo interesująca dyskusja dotycząca nie-wracania i pozostania w Wielkiej Brytanii.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Pomimo fali powrotów do PL, wielu Polaków decydują się jednak zostać w UK

W ramach tej dyskusji pojawiło się bardzo wiele bardzo ciekawych i wartościowych głosów, które zdecydowaliśmy się przytoczyć na naszych łamach:

Tak, ja nie planuje (żyję w UK prawie 16 lat). Przez pierwszych 10 lat intensywnie myślałam o powrocie, w 11 roku odwiedziłam ojczyznę 3 krotnie I zrozumiałam, ze nie chce tam wracać. Polska jest piękna, ale nie do życia (społecznie, finansowo, politycznie). Jest to oczywiście moje odczucie - Sylwia

Obecnie jestem tu 10 lat i już nie odnajduje się w Polsce, poza tym mam też niepełnosprawna córkę która tu ma świetną opiekę i możliwości rozwoju, niestety Polska nie zapewniłaby jej nawet polowy tego co ma tutaj. Nie wrócę choćby z tego powodu że tu nawet jak będzie się poruszać na wózku wszędzie sama pojedzie i wjedzie do każdego sklepu, instytucji, metra czy autobusu więc daje jej to poczucie chodź trochę samodzielności - Magdalena

Cale życie mnie "ojczyzna " kopala.az wreszcie mnie znokautowała m.in. przez durne prawo. W 5 lat zdobyłem tu więcej niż w Polsce bym zdobył przez 30 - Marek

Ja. Mam dobra prace, studiuje, super mieszkanie i znajomych, ludzie są otwarci i mili, ciągle coś się dzieje. Rodzina zawsze może odwiedzić. Po co wracać?:) - Natalia

Nigdy w życiu nie wrócę do PL. Żal, że tam taki klimat, choć widzę że powodem tego jest niestety niedokształcenie społeczne i tzw. odwracanie wzroku. Zawsze będzie syf mentalny i chamstwo. Nie dałabym rady wychowywać dzieci w takim miejscu - Beata

Przyjechałam tu jako panienka w 2006 roku i tu wszystko skończyłam i tu jest mój dom, w Polsce nigdy nie pracowałam i wiem, ze ciężko by mi było znaleźć tam taka prace jaka bym chciała, bo znajomości - do Polski tylko na urlop - Kat

Co nimi kieruje? Dlaczego wolą zostać na emigracji, niż wracać do ojczyzny?

To zaledwie kilka opinii z wątku liczącego sobie prawie pół tysiąca komentarzy, co już samo w sobie świadczy o tym, że Polacy w UK się nie tylko zadomowili, ale są tu szczęśliwi i wcale nie planują powrotu do Polski.

A Co wy sądzicie na ten temat? Zostać czy jednak wracać? Podzielcie się swoją opinią na ten temat na naszym profilu na FB!