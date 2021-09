Dlaczego piętrowe autobusy w Londynie są czerwone? Historia, fakty i ciekawostki o AEC Routemaster

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon brytyjskiej stolicy są słynne Routemastery, a więc piętrowe autobusy w kolorze czerwonym. Obok Pałacu Buckingham, Katedry Westminsterskiej, Tower Bridge czy Big Bena są prawdziwym symbolem nie tylko Londynu, ale wręcz całej Wielkiej Brytanii!

Autobusy są historycznie najstarszym środkiem komunikacji publicznej w Londynie. Jeszcze jako omnibusy zajmowały się transportem mieszkańców brytyjskiej stolicy. Pierwszy tego typu pojazd pojawił się na londyńskiej ulicy w dniu 4 lipca 1828 roku! Warto jednak zaznaczyć, że było to po prostu "duże dorożki" ciągnięte przez konie! Dodajmy, że historia współczesnych "piętrusów" nie jest tak stara i sięga około 70 lat. Ale skąd w ogóle wziął się pomysł na to, aby po mieście jeździły dwupiętrowce? To całkiem proste - w ten sposób do jednego pojazdu zmieści się po prostu więcej osób! Nie tylko w Londynie wpadli na taki pomysł. Autobusy piętrowe stanowią znaczną część taboru również w Hongkongu i Singapurze, a na kontynencie europejskim – w Berlinie oraz w Dublinie.

Poza tym, że czerwone autobusy pełnią swoją funkcję przewożąc pasażerów z jednego miejsca w drugie, to w kulturze funkcjonują jako jedna z prawdziwych londyńskich ikon! Ludziom na całym świecie z Londynem i Zjednoczonym Królestwem kojarzą się nie tylko Pałau Buckingham, Katedra Westminsterska, Tower Bridge czy Big Ben, ale właśnie piętrusy. Dlaczego pomalowane je na czerwony kolor? W zasadzie do końca nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie! Istnieją dwie główne teorie. Pierwsza z nich mówi, że taki kolor nadano prototypom, dzięki czemu miały się one rzucać w oczy kierowcom. Według drugiej mamy do czynienia z ujednoliceniem kolorów pojazdów miejskich.

Dodajmy, że czerwień na londyńskich autobusach ma oznaczenie 485 C w palecie Pantone.

Jak to się zaczęło?

Historia rozpoczyna się w 1954 roku. W tym właśnie roku firma Associated Equipment Company Ltd. (AEC), dawne przedsiębiorstwo produkujące autobusy i samochody ciężarowe z siedzibą w w Southall, w zachodnim Londynie zaprojektowała Routemastera. Autobus ten zaprezentowany został na targach w Londynie w dniu 8 lutego 1956 roku, jako "nowy autobus dla Londyńczyków". Ich seryjna produkcja ruszyła w zakładzie Aldenham Works w Elstree (hrabstwo Hertfordshire). Na miejskich trasach pojawiły się w 1959 roku. Dlaczego zdecydowano się na autobusy piętrowe? Otóż miały one zastąpić trolejbusy. Wymiana floty trwała do maja 1962. Rządy pierwszych Routemasterów (model RML 2760) na londyńskich drogach trwały do roku 1968 roku. Wyprodukowano ich 500 egzemplarzy. Zastąpiły one autobusy starszej generacji: AEC Regent III RT oraz konkurencyjne Leyland Titan RTL i RTW.

Wycofywanie z użycia Routmastera rozpoczęto w 1982 roku, lecz prawie całkowicie zatrzymano je w 1988. W 1992 zaproponowano program, celem którego było odnowienie i unowocześnienie 500 Routmasterów serii RML, tak aby mogły służyć przez kolejne 10 lat. Prace polegały na modernizacji wnętrza i wymianie silnika a zlecono je firmom Mainline, TBP i Leaside Buses. Remonty zakończyły się w 1994 roku, kiedy to również skończyła się prywatyzacja komunikacji autobusowej w Londynie. Od tej pory ostatnie 500 egzemplarzy jeździło pod marką 9 nowych firm, następców londyńskiego przedsiębiorstwa autobusowego.

Ken Livingstone, ówczesny burmistrz Londynu, pomimo wcześniejszych obietnic o zachowaniu Routmastera, ogłosił fazowe jego wycofywanie, by spełnić wymagania stawiane przez narodowy program do walki z dyskryminacją ludzi niepełnosprawnych (Disability Discrimination Act) – do 2017 roku miały zostać zniesione wszelkie bariery dla osób niepełnosprawnych.

Ostatnia trasa

Latem 2005 roku Routemastery kursowały jedynie na pięciu trasach o numerach: 14, 22, 159, 13 i 38. Linia 159 była ostatnią, na której stale kursowały. W ostatnim dniu kursowania (9 grudnia 2005) RM2217 po raz ostatni wyjechał w swoją podróż zaczynając o godzinie 12:10 od Marble Arch jadąc następnie przez Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Whitehall, Westminster Bridge oraz minął Big Bena. Jadącemu autobusowi towarzyszyły tłumy Londyńczyków, które wiwatowały na cześć Routemastera.

Podróż zakończyła się na Streatham Hill, a autobus udał się do zajezdni w Brixton z dziesięciominutowym opóźnieniem spowodowanym przez tłum żegnający Routemastera. Tego dnia na linię wyjechało wiele starszych wozów, co było wielką gratką dla fanów starych autobusów i zwykłych londyńczyków. Wśród nich znalazł się np. RM5 oraz złoty, jubileuszowy RM6.

Wielki powrót

Burmistrz Londynu Boris Johnson przedstawił projekt nowego autobusu piętrowego wzorowanego na oryginalnym modelu Routemaster. W 2012 roku "nowy Routemaster" zastąpił będące ikoną miasta pojazdy, które po ulicach brytyjskiej stolicy jeździły przez około 50 lat. Pierwsza jazda odbyła się 27 lutego 2012 na linii nr 38: Hackney Central – Victoria. Oprócz nowoczesnego wyglądu, nowy model jest również bardzo ekologiczny. Autobus zużywa o 40% mniej paliwa niż jego starsze wersje. Pojazd posiada trzy pary drzwi oraz tradycyjne tylne wejście podobne do rampy, umożliwiające pasażerom wsiadanie i wysiadanie nie tylko na przystankach, ale również np. podczas postoju na światłach.

"Mam nadzieję, że setki tych pojazdów wyjadą na ulice Londynu, a miasta na całym świecie będą nam zazdrościć tego zapierającego dech w piersiach czerwonego symbolu Londynu XXI wieku" — powiedział Johnson, który w swojej kampanii wyborczej zarzekał się, że unowocześniony autobus wyjedzie w większych ilościach na ulice brytyjskiej stolicy. Przeciwnicy nowego modelu Routemastera podkreślają, że wprowadzenie pierwszych pięciu autobusów kosztowało aż 7,8 mln funtów.

Ile autobusów jeźdzki po Londynie?

W chwili obecnej flota "czerwonych" składa się z ponad 8,6 tys. pojazdów, które obsługują 700 tras i zatrzymują się na 19 tys. przystankach. Dla porównania w samej Warszawie jest ich 1,4 tysiąca! Jak pisze Wojciech Gojke na łamach "Wirtualnej Polski" z "z 8,6 tys. pojazdów 2 tys. są hybrydowe, 73 elektryczne, a osiem napędzanych jest wodorem".

"Według zarządcy komunikacji publicznej w Londynie - aż 6,5 milionów. To połowa wszystkich pasażerów przewożonych dziennie w całej Anglii. Natomiast najczęściej obleganymi autobusami są te o numerze 25 - wożą ok. 19,5 mln osób rocznie. Najdłuższa trasa to nocna linia N89, która kursuje między Erith a Charing Cross i pokonuje łącznie 37,5 km. Podróż trwa blisko 2 godziny. Natomiast najkrótsza trasa ma nieco ponad 2 km, prowadzi z przystanku The Spires do Western Way i obsługuje ją linia 389" - pisze Gojke.

Opracowano na podstawie zasobów Wikipedii