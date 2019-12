Dlaczego niektórzy Polacy z UK popierają Brexit? Zobaczcie 3 główne powody

Zobaczcie, jakie są trzy główne motywy, skłaniające ich do takiej postawy.

Wśród Polaków mieszkających na Wyspach, wielu jest takich, którzy wyrażają swoje obawy związane z Brexitem. Rzadko natomiast można spotkać rodaka, który otwarcie i jednoznacznie opowiada się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zobaczcie, co skłania niektórych Polaków z UK do popierania Brexitu.

Według wywiadu przeprowadzonego przez „Gazetę Wyborczą” z trójką Polaków od lat mieszkających na Wyspach, wyróżnić można trzy główne powody, skłaniające niektórych naszych rodaków do popierania Brexitu.

1. Odzyskanie suwerenności państwowej przez Wielką Brytanię

Jeden z Polaków zauważył, że wielu Brytyjczyków ma poczucie, iż prawo unijne zbyt silnie ingeruje w prawo brytyjskie. Przede wszystkim problemem ma być niekontrolowany przepływ graniczny imigrantów, a wtym obywateli Unii Europejskiej. Zdaniem Polaka, ustanowienie ograniczeń w liczbie imigrantów będzie dobre dla brytyjskiej służby zdrowia i dla szkolnictwa, ponieważ sektory te obecnie przeżywają kryzys, związany m.in. ze zbyt małą liczbą pracowników w stosunku do usługobiorców.

2. Ochrona autentycznej angielskiej tradycji i kultury

Z kolei jedna z Polek, która udzieliła wywiadu polskiemu dziennikowi, stwierdziła, że „masowa imigracja” nie jest dobra również dla brytyjskiej kultury i tradycji. Polka wyraziła opinię, że z powodu tego, iż Brytyjczycy zaczęli wpuszczać do kraju tak wielu obcokrajowców, przynoszących ze sobą zupełnie inne zwyczaje i tradycje, kultura angielska nieco się „rozwadnia”.

Dzięki Brexitowi, za którym pójdą ograniczenia w podróżowaniu na Wyspy, a także - prawdopodobnie - nowy system selekcji imigrantów, autentyczna brytyjska kultura może więc zostać lepiej ochroniona.

3. Oszczędności finansowe

Innym wskazanym powodem jest unijny budżet, rozporządzany centralnie. Zdaniem jedna z rozmówczyń GW, Brytyjczycy, wpłacając do Wspólnego budżetu swoje pieniądze, poniekąd tracą nad tymi pieniędzmi kontrolę. Wpłacone pieniądze są bowiem odgórnie przekazywane gospodarkom krajów biedniejszych, co - zdaniem Polki - wcale nie przynosi oczekiwanych efektów gospodarczych.

Brexit ma więc pozwolić Brytyjczykom nie tylko na większą niezależność pod względem prawnym i kulturowym, ale również pod względem ekonomicznym.

Jeden z rozmówców dziennikarza GW zaznaczył jednak, że wymienione benefity stanowią potencjalną korzyść dla obywateli UK, ale już niekoniecznie dla imigrantów z UE. Polak podkreślił, że dla naszych rodaków, którzy nie uzyskali dotąd obywatelstwa brytyjskiego, Brexit niesie wciąż wiele niewiadomych, a co za tym idzie - niepewność co do przyłości. Dwoje z trojga rozmówców "Gazety Wyborczej" posiada obywatelstwo brytyjskie.

A czy Wy popieracie Brexit? Jeśli tak, to dlaczego - czy dodalibyście inne powody do trzech wyżej wymienionych? Czekamy na Wasze opinie!