Dlaczego nie warto wracać do Polski? Oto zatrważające prognozy dla przyszłych emerytów

Czy warto wrócić do Polski i podjąć pracę w ojczyźnie?

Czy warto wrócić do Polski i odkładać na starość w ramach ZUS? Jaka emerytura czeka obecnych 30-, 40- i 50-latków, pracujących w Polsce? Niestety, prognozy ekspertów malują przyszłość w bardzo ciemnych barwach…

Spora część emigrantów rozważa obecnie powrót do Polski, co jest często związane z Brexitem, a także z pandemią - choć istotne są też inne czynniki, często bardzo indywidualne. Wiele można przytoczyć argumentów zarówno za powrotem do Polski z emigracji, jak i przeciw temu. Tym razem zajmiemy się jednym z argumentów przeciw - zatrważającymi perspektywami emerytalnymi dla osób zatrudnionych i opłacających składki emerytalne w Polsce.

Zatrważające prognozy dla przyszłych polskich emerytów

Według danych ZUS przytaczanych przez „Business Insider”, obecni 30-, 40- czy 50-latkowie, pracujący i odkładający na państwową emeryturę w Polsce, nie będą mogli liczyć na godną starość. Według szacunków ZUS, w przyszłości emerytura będzie wynosić około jedną czwartą obecnego wynagrodzenia danego pracownika. Oznacza to, że statystycznie wysokość emerytury mieścić się będzie w kwocie 1100-1300 zł miesięcznie.

Już taka stawka jest oburzająco niska - jednak niestety, może być znacznie gorzej. Osoby, które zarabiają minimalną krajową, będą otrzymywać dosłownie głodową emeryturę - jej wysokość prognozowana jest na poziomie 500 zł. Z kolei osoby zarabiające średnią krajową, prawdopodobnie otrzymywać będą emeryturę w wysokości około 1000 zł miesięcznie.

Czy za takie pieniądze da się przeżyć? Być może tak, ale o godnej starości z pewnością trudno tu mówić. Czy prognozy te się sprawdzą - nie wiadomo, jednak są one oparte na oficjalnych aktualnych danych, dotyczących demografii oraz zarobków i opłacanych składek. Partie opozycyjne biją na alarm i pracują nad poprawą polskiego systemu emerytalnego. Jednym z rozważanych rozwiązań jest zmiana wieku emerytalnego w Polsce.

Jakie są przyczyny pesymistycznych prognoz emerytalnych w Polsce?

Jako podstawową przyczynę prognozowanych bardzo niskich emerytur dla obecnych polskich pracowników między 30. a 50. rokiem życia, eksperci wskazują przede wszystkim pogarszającą się sytuację demograficzną nad Wisłą. Eksperci wskazują, że w związku z tym, iż system emerytalny w Polsce jest źle skonstruowany - należałoby go gruntownie poprawić.

Dla tych polskich emigrantów w wieku produkcyjnym, którzy pracując na Wyspach nie zdążyli jeszcze uzbierać sensownych oszczędności emerytalnych, powyższe prognozy mogą okazać się wyjątkowo zniechęcające do powrotu do Polski i podjęcia dalszej pracy w ojczyźnie. Jednak dla osób, które mają już wystarczająco zabezpieczoną starość, prognozy te nie powinny mieć dużego znaczenia. Jak zawsze wszystko zależy więc od indywidualnej sytuacji.