Dlaczego na lotniskach w UK są kolejki i tyle lotów jest odwołanych?

Do długiego wielkanocnego weekendu pozostał ponad tydzień, jednak mieszkańcy Wysp już stoją w gigantycznych kolejkach na lotniskach, a linie lotnicze odwołują setki lotów. Skąd taki chaos?

W związku z przerwą wielkanocną - po raz pierwszy od początku pandemii bez restrykcji covidowych – pasażerowie na lotniskach w Wielkiej Brytanii borykają się z poważnymi zakłóceniami swoich planów i dużymi opóźnieniami. Dlaczego tak się dzieje?

Stosunkowo nagłe zniesienie ograniczeń pandemicznych (testów i kwarantanny dla przyjezdnych) w Wielkiej Brytanii spowodowało nagły wzrost popytu na podróże. Nie idzie to w parze ze wzrostem zachorowań wśród personelu lotniczego...

Spośród linii lotniczych w UK najwięcej odwołanych lotów ma easyJet, gdzie zainfekowana jest duża liczba członków załogi, w szczególności w bazie Gatwick. British Airways odwołały tylko kilka lotów z powodu infekcji pracowników.

Wskaźniki dotyczące zachorowań przyczyniły się do problemów na niektórych lotniskach w szczególności. Manchester Airport ma największe kłopoty z rekrutacją personelu, aby sprostać potrzebom związanym z przedświątecznym okresem.

@manairport you are an absolute disgrace! It was dangerous today, people will get hurt if you do not improve things @BBCNewspic.twitter.com/ZDee9KqTsP