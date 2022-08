Wzrost popularności międzynarodowej księgowośći. Sprawdź jak poprawić swoje kwalifikacje albo zdobyć nowy zawód

Artykuł powstał we współpracy z Sepera College Ltd.

Rozważając decyzję o zdobyciu nowych kompetencji lub podniesieniu swoich kwalifikacji warto zastanowić się nad kursami AAT. Dzięki nim można otrzymać dobrze płatną i ciekawą pracą. To decyzja, która w przyszłości zaprocentuje!

Większość pracodawców w UK zatrudniając pracownika w dziale księgowości bądź na podobnym stanowisku wymaga odpowiedniego certyfikatu poświadczającego ukończenie specjalistycznych kursów. Najbardziej profesjonalne oraz uznawane na całym świecie kwalifikacje uzyskuje się po ukończeniu studiów AAT i uzyskaniu certyfikatu. Zdobycie takiego dyplomu to świetne rozwiązanie dla młodych ludzi,którzy po uzyskaniu A Level zastanawiają się co robić dalej i chcieliby rozpocząć swoją karierę zawodową w Anglii od dobrze płatnej pracy.

Zawód księgowego jest gwarancją dobrego stanowiska i stabilnej przyszłości w tak niepewnych czasach. Wysokie zapotrzebowanie w sektorze finansowym sprawia, iż zapotrzebowanie na osoby z takich wykształceniem ciągle rośnie. Co więcej, mając "w kieszeni" taki dyplom, można szukać zatrudnienia również w Polsce, w innych krajach świata lub kontynuować edukację!

Oferta Sepera College jest skierowana do wszystkich, którzy chcą zmienić swoją obecną pracę oraz dopiero rozpoczynają swoją karierę. Studia w Sepera College to dobry start do założenia własnej firmy lub pracy w branży finansów lub księgowości.

Co to jest AAT?

AAT czyli Association of Accounting Technicians to najbardziej znana i rozpoznawalna organizacja zapewniająca profesjonalne szkolenia w zakresie finansów oraz zawodu księgowego (angielskie zrzeszenie księgowych).

Największym profesjonalnym liderem dostarczającym możliwość uzyskania certyfikatów AAT w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce jest Centrum Szkoleniowe Sepera College. Sepera College to międzynarodowy ośrodek edukacyjny cieszące się dużą renomą, który ma akredytacje AAT oraz trzy centra egzaminacyjne: Londyn, Manchester oraz Opole.

Kursy AAT

Kurs AAT to najszybsza droga do zdobycia kwalifikacji księgowego. AAT to Angielski Związek Księgowych, który jest uznawany w 80 krajach świata, jako najbardziej rozpoznawalna kwalifikacja poświadczająca kwalifikacje zawodowe na poziomie studiów podyplomowych. Certyfikat AAT uzyskany w Sepera Collego umożliwia założenie własnego biura ksigowego. Dzięki niemu zdobywamy praktyczne umiejętności, a sam kurs wcale nie jest taki trudny!

Naukę można podjąć w każdej chwili, nie potrzebne są żadne umiejętności ani dyplomy, wystarczy chęć i zapał do pracy. Kurs odbywa się zdalnie (przez panel studenta na stronie www.seperacollege.com) lub w ramach webinarów (odbywających się dwa razy w tygodniu).

Pozwala to na studiowanie dostosowane do stylu życia, bez względu na twoją obecną pracę i obowiązki. Posiadanie certyfikatów AAT to nie tylko prestiż, ale także droga do rozpoczęcia kariery w finansach, a także możliwość wykonywania zawodu księgowego na całym świecie.

Elastyczna forma korzystania z kursów umożliwia łączenie czasu studiowania z praca zawodową. Oferowane przez AAT kursy są bardzo wysoko cenione wśród pracodawców ze względu na poziom przekazywanej wiedzy.

Korzyści ze zdobycia certyfikatów AAT

Posiadanie certyfikatów AAT zapewnia nie tylko możliwość rozwoju kariery, a co za tym idzie pracę na prestiżowych stanowiskach w finansach, ale także w dużej mierze rozwija umiejętności analityczne oraz umiejętnościami rozwiązywania problemów.

Często podróżujesz? Nie masz stałego miejsca zamieszkania? Jesteś młodym człowiekiem, który szuka pomysłu na siebie? Księgowość to idealny wybór dla ciebie! Praca ta jako jedna z nielicznych jest dostępna również w trybie online bez sztabowych godzin pracy i godzinnych podróży metrem.

Kursy AAT to także pierwszy krok do założenia swojego biznesu a co za tym idzie - bycie swoim własnym szefem i prowdzenie swojego biura księgowego!

Wystarczy zapisać się już dziś do Sepera College, żeby podjąć naukę online w czasie wakacji i korzystać ze wszystkich bonusów, gdzie najważniejszym jest zdobycie certyfikatów AAT

Jeżeli wciąż czekasz na idealny moment, który nie nadchodzi z kolejnym rokiem, a obietnica “jak tylko…to wezmę się za siebie” (w miejsce kropek wstaw to, co aktualnie przerabiasz u siebie) wiedz, że to nie przypadek ze czytasz ten artykuł właśnie dziś.

Nie odkładaj siebie na później. Zadzwoń i zapisz się do Sepera College - rozpocznij podróż, która zmieni twoje życie!

UWAGA! Z kursu w Sepera College warto skorzystać jak najszybciej, jeszcze w sezonie wakacyjnym, gdyż ceny od września pójdą w górę!

Centrum Szkoleniowe Sepera College jest jedyną polską placówką o takim profilu w skali Wielkiej Brytanii. Sepera College powstało z myślą o wszystkich tych, którzy pragną rozpocząć przygodę z rachunkowością a także dla tych, którzy pracując już w finansach chcą uzupełnić lub pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie i chcą zdobyć Certyfikat AAT. Jeżeli uważasz, że język angielski stanowi przeszkodę, aby studiować, zapewniam cię - w Sepera College to nie problem! Jesteśmy miejscem, gdzie można studiować w dwóch językach!. Jako jedna z nielicznych uczelni w UK prowadzimy zajęcia zarówno w języku polskim jak i angielskim. Nauczymy cię od podstaw “języka księgowego” abyś mógł pracować bez używania Google Translate.

Celem Sepera College jest przekazanie w jak najprostszy I rzetelny sposób wiedzy a także to najprostsza droga do uzyskania certyfikatu AAT. Największym atutem naszej placówki jest pomoc studentom, oferta praktyk w biurach księgowych, które ułatwiają zrozumienie księgowości i znalezienie pracy. Doświadczeni wykładowcy/lektorzy w jak najprzystępniejszy sposób przekazują wiedzę służąc pomocą na każdym etapie studiowania.

W ofercie Sepera College znajdują się zarówno kursy stacjonarne w centrum szkoleniowym w Londynie, jak i kursy zdalne, dla tych którzy wolą uczyć się we własnym domu. Tylko od ciebie zależy jaki rodzaj nauki preferujesz. Czy będzie to nauka stacjonarna, kursy online czy też webinary - ty decydujesz!

