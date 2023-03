Dlaczego książę William przyleciał do Polski? Jaki jest powód jego niespodziewanej wizyty?

W środę do Polski przyleciał książę William z niespodziewaną wizytą. Syn króla Karola swoją dwudniową wizytę rozpoczął w Rzeszowie, gdzie spotkał się z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi w bazie wojskowej.

Przyjazd księcia Williama do Polski należał do zaskakujących, gdyż nie był on zapowiedziany publicznie. Przed godziną 16 następca brytyjskiego tronu odwiedził bazę wojskową w Rzeszowie, aby spotkać się tam z brytyjskimi i polskimi żołnierzami.







Książę William w Polsce

Zwracając się do żołnierzy stacjonujących w Rzeszowie książę William powiedział:

- Dziękuję wam za to, jak mnie dziś ugościliście, za spotkanie z wami. Musiałem tu przyjechać osobiście i podziękować wam za to, co robicie, za to, że dbacie o bezpieczeństwo nas wszystkich. Jestem wam bardzo wdzięczny za pracę, którą wykonujecie każdego dnia. (…) Wiem, że niektórzy z was zbliżają się już do końca pobytu w Polsce i nie mogę się doczekać, kiedy przywitamy was w domu. To, co tu robicie, jest bardzo ważne. Bronicie naszej wolności i wszyscy w Wielkiej Brytanii bardzo was wspierają, wszystko, co robicie we współpracy z Polakami, jest ważne i jeszcze raz za to dziękuję. Wspaniale się było z wami zobaczyć.

Podczas spotkania w Rzeszowie książę dowiedział się więcej o pomocy Ukrainie ze strony brytyjskich i polskich żołnierzy. Wśród brytyjskiego personelu wojskowego są też żołnierze Królewskiej Artylerii. Książę spotkał się także z polskim Ministrem Obrony Narodowej, Mariuszem Błaszczakiem.

Książę William w Warszawie

Wizyta księcia Williama potrwa w Polsce dwa dni. W środę z Rzeszowa książę Walii udał się do Warszawy, gdzie spotkał się z prezydentem miasta, Rafałem Trzaskowskim i odwiedził punkt pobytowy dla uchodźców w stolicy, gdzie osobiście wysłuchał ich historii. Nie zabrakło także spotkania z wolontariuszami niosącymi pomoc ukraińskim uchodźcom.

Drugi dzień pobytu w Polsce

W oświadczeniu dotyczącym drugiego dnia pobytu księcia Williama w Polsce podano: „Drugiego dnia pobytu w Polsce książę złoży wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Przy tym samym grobie wieniec złożyła Jej Królewska Mość Królowa Elżbieta i książę Edynburga Filip podczas wizyty państwowej w Polsce w 1996 roku. Jego Królewska Wysokość, Książę Walii, William uda się następnie do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejem Dudą, gdzie podziękuje Polakom za ich nieustającą hojność i gościnność w tych trudnych czasach”.

W dalszej części informacji prasowej przekazano: „Podróż zakończy się wizytą Księcia Walii w Hali Koszyki, gdzie porozmawia z młodymi uchodźcami z Ukrainy, którzy po ucieczce osiedlili się w Warszawie i znaleźli pracę lub kontynuują naukę. Jego Królewska Wysokość Książę William posłucha o ich doświadczeniach związanych z osiedleniem się w Polsce oraz o ich nadziejach na przyszłość. Na spotkaniu obecni będą również członkowie polskiej społeczności, którzy przyjęli przesiedlonych Ukraińców pod swój dach. Książę pozna ich doświadczenia związane z kryzysem uchodźczym i podziękuje im oraz ich rodzinom za gościnność i życzliwość”.

Dlaczego książę William przybył do Polski?

Ze względu na to, że wizyta księcia Williama nie była oficjalnie ogłaszana, powstały pytania dotyczące celu jego przybycia do Polski. W tej sprawie głos zabrał generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, w wywiadzie dla „Faktu”.

Według niego ukrytym celem przyjazdu następcy brytyjskiego tronu do Polski jest podkreślenie przez niego silnej współpracy między Wielką Brytanią i naszym krajem w kontekście pomocy Ukrainie. Skrzypczak w rozmowie z „Faktem” powiedział:

- Jeżeli Wielka Brytania złożyła deklarację, że są gotowi dać nam samoloty, to książę William to tylko potwierdził. Ta wizyta to kontynuowanie budowania wiarygodności Wielkiej Brytanii wobec Polski.

Przypomnijmy, że wcześniej prezydent Andrzej Duda poinformował o przekazaniu Ukrainie samolotów myśliwskich MIG-29 „w ramach międzynarodowej koalicji”. Następnie z kolei sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Wielkiej Brytanii, James Heappey powiedział, że jego kraj jest gotowy pomóc Polsce i zgodził się na rozmieszczenie w niej brytyjskich samolotów wielozadaniowych. Oznacza to, że Eurofighter Typhoon FGR4 lub Lockheed Martin F-35B Lightning II będą korzystać z polskiej infrastruktury naziemnej.

Wielka Brytania zrobiła to zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią jeszcze podczas wizyty prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego w Londynie w lutym, kiedy obiecała, że „wypełni luki” sprzętowe sojuszników.

