Dlaczego król Karol zawsze nosi złoty sygnet i jaka jest jego historia?

Poznajcie jego historię i co symbolizuje.

Zastanawialiście się, dlaczego zawsze go ma na sobie?

Złoty sygnet króla Karola wydaje się nieodłączną jego częścią. Widzimy go na jego palcu od wielu lat i biżuteria ta budzi dużą ciekawość. Jaka jest historia królewskiego sygnetu i dlaczego monarcha się z nim nie rozstaje?

Na małym palcu lewej ręki król Karol nosi złoty sygnet i nie rozstaje się z nim od wielu już lat, co sprawia, że stał się on jego atrybutem. Z okazji 74 urodzin monarchy postanowiono bliżej przyjrzeć się królewskiej biżuterii. I odpowiedzieć na parę nurtujących opinię publiczną pytań.

Biżuteria królewska

Od wartych miliony funtów tiar po diamentowe kolczyki – kolekcja biżuterii rodziny królewskiej znana jest na całym świecie. Eksperci już dawno zagłębili się w historię przedmiotów noszonych przez królową i innych członków jej rodziny.

Niektóre przedmioty są oczywiście bardziej znane. Wystarczy przypomnieć, że 168 000 osób szukało pierścionka zaręczynowego Kate Middleton w Google w ciągu ostatniego roku. A oszałamiające perłowe kolczyki Meghan Markle na pogrzebie królowej były subtelnym ukłonem w stronę zmarłej monarchini i także trafiły na pierwsze strony gazet.

Jednym z przedmiotów, który budzi zainteresowanie opinii publicznej, jest mały sygnet króla Karola, który jest fotografowany od połowy lat 70.

Złoty sygnet króla Karola

Po bliższym przyjrzeniu się złotemu sygnetowi króla Karola, okazuje się, że ma on wygrawerowany symbol księcia Walii, którym Karol był przez wiele lat rządów Elżbiety II. Ponadto jest on podobno wykonany z walijskiego złota (członkowie rodziny królewskiej używają walijskiego złota do tworzenia obrączek ślubnych odkąd Królowa Matka poślubiła księcia Yorku 26 kwietnia 1923 roku).

Mówi się o tym, że król Karol rzadko zdejmował sygnet z palca, odkąd założył go po raz pierwszy w latach 70. Niektórzy zwracają uwagę na fakt, że sygnet jest swego rodzaju przypomnieniem, że chociaż Karol urodził się, aby zostać królem, to 64 lata swojego życia spędził jako książę Walii.

Związek króla Karola z Walią

Król Karol III zasiada na tronie, wiedząc więcej o Walii, walijskiej historii i walijskiej kulturze niż jakikolwiek inny monarcha prawdopodobnie od czasów króla Henryka VII z Pembrokeshire.

- Powiedziałem mu kilka lat temu, że jest księciem Walii, który ma największe doświadczenie i wiedzę o Walii jako kraju. Ma najlepszą wiedzę na ten temat ze wszystkich członków rodziny królewskiej, którzy zasiadali na tronie Wielkiej Brytanii - stwierdził Lord Dafydd Elis-Thomas, który zna Karola odkąd byli studentami.

Ale stosunki między Walią a byłym księciem Walii były czasami bardziej złożone. Zaczęło się podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Imperium i Wspólnoty Narodów, które odbyły się w Cardiff w 1958 roku. Królowa Elżbieta ogłosiła wtedy, że ​​jej najstarszy syn zostanie tego dnia księciem Walii. Powiedziała:

- Chcę dzisiaj uczynić mojego syna, Karola, księciem Walii. Kiedy dorośnie, przedstawię go wam w Caernarfon.

Młody książę słuchał tej wiadomości w radiu w szkole.

- Pamiętam, że byłem bardzo zawstydzony, kiedy to ogłoszono. Dla dziewięcioletniego chłopca było to dość oszałamiające - wspominał później.

Ale Walia zmieniła się, gdy pełne szacunku lata pięćdziesiąte ustąpiły miejsca wahającym się latom sześćdziesiątym. Rozwijały się ruchy społeczne. Protestujący podjęli bezpośrednie działania, domagając się ochrony języka walijskiego, Cymraeg. Narastał walijski nacjonalizm. Zaproponowano zalanie doliny Tryweryn w Gwynedd w celu stworzenia nowego zaopatrzenia w wodę dla Liverpoolu.

Pomimo sprzeciwu, nawet zamachów bombowych (dwóch mężczyzn zginęło po wybuchu urządzenia, które mieli przy urzędzie gminy w Abergele), ceremonia nadania Karolowi tytułu księcia Walii odbyła się zgodnie z planem 1 lipca 1969 roku.

Sygnety w rodzinie królewskiej

Znaczenie sygnetów jest związane z symbolicznym dziedzictwem rodzinnym. Pierwotnie sygnet był tworzony i używany do oznaczania dokumentów, przód pierścienia zwykle posiadający herb rodzinny był wciskany w gorący wosk.

- Powszechnie wiadomo, że król Karol posiadał i nosił ten sam sygnet od lat 70., z lunetą z wyraźnie wygrawerowanym herbem księcia Walii. Obecnie sygnety są powszechnie noszone jako pamiątki, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Sygnet, taki jak królewski, prawdopodobnie będzie kosztował około 4000 funtów – powiedział Maxwell Stone badający znaczenie biżuterii rodziny królewskiej.

