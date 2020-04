Dlaczego jedni otrzymują 80 proc. wypłaty nie pracując, a inni pracują na 20 proc. wypłaty? Polacy w UK skarżą się na niesprawiedliwe zasady

Na popularnej wśród Polaków mieszkających w UK grupie na Facebooku „Żyję w UK/Polacy na Wyspach” jeden z grupowiczów zwrócił uwagę na pewną niesprawiedliwość w systemie wynagradzania pracowników w Wielkiej Brytanii w czasie obecnego kryzysu.

Ze względu na obecną trudną sytuację zdrowotną oraz obowiązujący lockdown, wiele firm w Wielkiej Brytanii (i nie tylko) zostało zmuszonych do odesłania swoich pracowników na przymusowe wolne, w czasie którego płaci im 80 proc. wysokości dotychczasowej pensji.

Polecane: Firma ubezpieczeniowa w UK zwróci kierowcom £25 za okres lockdownu. Zyska na tym blisko 4,5 mln osób

W innej sytuacji znajdują się ci, którzy chodzą do pracy, jednak jest to okupione bardzo często dużym ryzykiem, szczególnie u tzw. key workers. Otrzymują oni wprawdzie pełne wynagrodzenie, mają pewność dotyczącą zatrudnienia, lecz męczą ich często obawy związane z ryzykiem, które podejmują nie stosując się do zasad dotyczących izolacji. Do innej grupy należą też ci, którzy pracują tyle, ile pracowali do tej pory, otrzymują normalne wynagrodzenie, a zmianie uległo jedynie miejsce ich pracy, gdyż pracują zdalnie.

Członek grupy „Żyję w UK/Polacy na Wyspach” postanowił przeprowadzić pewną uproszczoną kalkulację. Jak napisał: „Ludzie siedzą w domu nie pracując i mają 80% płatne, wiec ci co chodzą do pracy pracują za 20% swojej wypłaty! Gdzie tu k...a sprawiedliwość?”.

Przeczytaj też: FURLOUGH – Jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik przebywając na przymusowym urlopie w trakcie epidemii COVID-19?

Do dyskusji włączyło się wiele osób, które zwróciły także uwagę na fakt, że osoby, które otrzymują 80 proc. pensji siedząc w domu, niepokoją się o swoje zatrudnienie i to, czy go nie stracą w wyniku długo utrzymującego się kryzysu.

Inny użytkownik postanowił zwrócić na to uwagę: „Przypuszczam, że każdy z nas wolałby pracować . A pracodawca, gdyby był w porządku, dorzuciłby premię pracującym. Takie moje zdanie.”

O tym, że „key workers” powinni być lepiej wynagradzani za swoją pracę także pisaliśmy przy okazji listu od czytelnika: „Dlaczego rząd chroni jednych obywateli, a naraża innych bez żadnego dodatkowego wsparcia lub wynagrodzenia?”.

Waszym zdaniem kalkulacja przeprowadzona przez Polaka na grupie facebookowej jest słuszna? Napiszcie, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Wyślijcie maila na adres: [email protected]