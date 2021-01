Dlaczego Irlandia Północna nie ma swojej OFICJALNEJ flagi? [WIDEO]

Grafiki: Wikimedia Commons

Dlaczego Irlandia Północna nie ma swojej (oficjalnej) flagi? Czym jest to spowodowane? Jakiej flagi używa się w trakcie oficjalnych uroczystości i ceremonii? Czym są Ulster Nation Flag i Red Hand Flag?

Punktem zwrotnym w kwestii oficjalnej flagi Irlandii Północnej był rok 1972. Właśnie wtedy, w wyniku wzrostu napięć w kraju, centralny rząd w Londynie podjął decyzję o zniesieniu autonomii Irlandii Północnej. Było to pokłosie krwawego konfliktu pomiędzy republikanami dążącymi do zjednoczenia wyspy a unionistami. Wraz z odebranie suwerenności Irlandczykom z Północy odebrano także ich flagę, czyli Red Hand Flag. Ona właśnie była oficjalną flagę tego kraju od 1953 roku, choć zasadniczo była to flaga cywilna używana przez gubernatora Irlandii Północnej.

Czy Irlandia Północna nie ma swojej "własnej" flagi?

Red Hand Flag była podobna do flagi Anglii, jednak wbrew potocznym mniemaniom czerwony krzyż nie był angielskim krzyżem świętego Jerzego, lecz został zaczerpnięty z herbu Ulsteru – historycznej prowincji Irlandii, której 6 hrabstw wchodzi obecnie w skład Irlandii Północnej, a 3 w skład Republiki Irlandii. Sześcioramienna gwiazda oznaczała 6 hrabstw, zaś czerwona ręka była zaczerpnięta także z herbu Ulsteru i była dawnym godłem rodu możnowładczego O’Neill. Korona wskazywała na przynależność do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Na dzień dzisiejszy Irlandia Północna nie ma swojej "własnej flagi". Red Hand Flag ma status nieoficjalny, a oficjalną flagą państwową jest słynny "Union Jack", a więc flaga (całej, jeśli można się tak wyrazić) Wielkiej Brytanii.

Czym są Ulster Nation Flag i Red Hand Flag?

A co stało się z Red Hand Flag? Otóż jest ona nadal używana przez przynajmniej część część mieszkańców Irlandii Północnej. Korzysta się z niej w ramach niektórych uroczystości patriotycznych, ale także choćby w zawodach sportowych, gdzie funkcjonuje reprezentacja tego kraju. Warto również dodać, że po przywróceniu autonomii w 1998 roku nie podjęto decyzji o nadaniu Red Hand Flag statusu oficjalnej flagi Irlandii Północnej. Powodem jest prawdopodobnie niechęć do niej republikańskiej części ludności. Z kolei katolicy północnoirlandzcy za swoją flagę narodową uważają flagę Irlandii.

Warto również wspomnieć o jeszcze jednej fladze związanej z Irlandią Północną. Zwolennicy niepodległości Irlandii Północnej (jako państwa niezależnego zarówno od Londynu, jak i od Dublina) używają własnej flagi (Ulster Nation Flag) - jest to krzyż świętego Patryka umieszczony jest na granatowym tle, a sześcioramienna gwiazda nie jest ukoronowana.

