Dlaczego część Polaków woli wrócić do Polski, a nie udać się na dalszą emigrację?

Co ich przekonuje do takiej decyzji?

Wielu Polaków zdecydowało się na powrót do kraju, jednak część postanowiła udać się na dalszą emigrację. Co motywuje naszych rodaków do powrotu do Polski?

Mimo że bardzo często Polacy mieszkający przez wiele lat na Wyspach wolą udać się na dalszą emigrację zamiast wracać do kraju, wciąż część z nas wybiera powrót do ojczyzny. Jakie są najczęstsze motywacje Polaków?

Powrót do PL czy dalsza emigracja

Na jednej z grup powrotowych na Facebooku pojawiło się inicjujące rozmowę pytanie o to: „Jakie są wasze powody powrotu do Polski i dlaczego nie pojedziecie dalej w świat?”

Wielu Polaków po życiu w Wielkiej Brytanii wybiera się dalej – do Kanady, na Islandię, czy nawet do Australii, jednak co tak naprawdę nas kusi do powrotu do kraju, mimo że wiemy, jak trudne nadal jest życie w nim?

Odpowiedzią, która najbardziej ujęła użytkowników było wprawdzie prześmiewcze, ale błyskotliwe wyliczenie faktów: „W Polsce są najmniejsze podatki, największa wolna kwota od podatku, wszyscy ludzie są uśmiechnięci, kierowcy na drogach i obsługa w sklepach uprzejma, najlepszy system edukacji, super służba zdrowia, zero papierologii, czyste powietrze, rząd dbający o obywateli, najtańsze ceny nad morzem, najwyższe emerytury itd. Po co człowiek ma gdzieś jechać, jak raj jest na wyciągnięcie ręki? PS. Jest to napisane, żeby każdy pamiętał, że mamy piątek piąteczek piątunio. Pozdro”.

Rodzina przyciąga najbardziej?

Wśród powodów do powrotu wymieniono też - tonem mniej humorystycznym - „rodzinę i życie rodzinne”. Dla części z nas problem nie do rozwiązania jest brak więzi z rodziną w Polsce, z którą ma się kontakt sporadyczny przez komunikatory internetowe i za którą się najzwyczajniej tęskni.

Ktoś inny z kolei wymienił powody finansowe: „W PL stać mnie na dom. W UK jest tak drogo, że spłacałabym go do śmierci. Mam dość życia na walizkach i przeprowadzek. A właściwie to może jakoś nawet poukładałoby się to, tylko mąż i córka chcieli koniecznie wracać. Ja tam bym została, ale wróciłam za nimi. Córka nie chce słyszeć o Anglii, tutaj w PL jest szczęśliwsza z babcia, kuzynostwem, których traktuje jak rodzeństwo i w szkole polskiej. Mąż ma mieszane uczucia, a ja tęsknię za UK coraz mniej. Ale mamy spokój wewnętrzny. Życie bez rentu, czy kredytu daje błogi stan.”

Dla większości powodem do powrotu jest „rodzina, kraj ojczysty” i to, że „nie każdy czuje się dobrze w innym kraju”, inni mają „dość życia w obcym kraju”.