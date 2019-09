„Dlaczego Ci, którzy chcą wrócić do Polski tak bardzo nie znoszą tych, którym tu dobrze?” - Polka zapytała w sieci. Jaka jest Wasza opinia?

Fot. Getty

Polacy powracający do kraju kontra ci pozostający na Wyspach? Zobacz wpis Polki i oceń, czy rzeczywiście zachodzi konflikt między tymi dwiema grupami polskich emigrantów z UK.

Wiadomo dość powszechnie, że na Facebooku istnieją przeciwstawne grupy, zrzeszające polskich emigrantów z UK: niektóre grupy dotyczą powrotów do Polski, a inne reemigracji do Wielkiej Brytanii. Na jednej z grup reemigracyjnych internautka postawiła następujący problem:

„Dlaczego Ci którzy chcą wrócić do Polski tak bardzo nie znoszą tych, którym tu dobrze?

Jeśli Ci tu źle absolutnie jedź tam gdzie będziesz szczęśliwszy.

Jeśli ktoś tu jest szczęśliwy niech będzie tu szczęśliwy i nie próbujmy mieszać nikomu w głowie i planach.

Każdy z nas przyjechał tu z innego powodu ilu ludzi tyle historii i to samo z powrotem”.

Post wywołał burzę wśród użytkowników. Niektórzy z nich zgadzali się opinią autorki posta, inni zwracali uwagę, że postawione przez nią pytanie należałoby przeformułować tak, aby obejmowało również „nieznoszenie” w drugą stronę - powracających przez reemigrujących. Byli też i tacy, których wypowiedź Polki oburzyła - pisali oni, że nie jest prawdą, by mieli negatywne nastawienie do kogokolwiek - ani do osób powracających, ani do reemigrujących. Poniżej kilka ciekawych komentarzy, które skłąniają do refleksji.

„ Dokładnie, więcej taktu i zrozumienia ludzie! "

„Sorry, ale ja nie nieznoszę nikogo. Proszę nie wrzucać wszystkich do jedngo wora".

„ To wygląda trochę inaczej. Ci którzy chcą zostać na stałe w UK bardzo źle wypowiadają się o ojczyźnie i Polakach w PL. Szczególnie na tej grupie ” .

„Hmmm najczęściej czego moje oczy doświadczają na tej grupie, to ciągłego podcinania skrzydeł tym, którzy mają odwagę i chęć powrotu do ojczyzny”.

„Każdy jest w innej sytuacji, każdy jest z innego powodu tutaj, a z innego powodu nie chce być w PL i odwrotnie. Niestety ludzie mierzą wszystkich swoją miarą i stąd wg mnie ta krytyka czyjegoś zachowania. Różne są zdarzenia, różna jest nasza przeszłość, a także różnimy się wiekiem i wiek tutaj też ma duże znaczenie. Róbmy swoje, co nas uszczęśliwia, bo nikt nam potem nie pomoże, nikt nie podejmie za nas decyzji, i tylko my sami będziemy żałować czegoś lub też nie”.

„Podświadomie leczymy swoje kompleksy?”

„Może to wynika z niepewności - wrócę do Polski, a jeśli mi nie ‚wyjdzie’, jeśli będę żałować, jeśli na tym stracę, może to za duże ryzyko? Jeśli wrócę i będę tego kroku żałował, a w tym czasie tym, którzy pozostaną w UK, będzie dobrze?”

„Myślę, że wszyscy kochamy swój kraj i chcielibyśmy, żeby był wolny, silny, niezależny i był super miejscem do życia dla swoich obywateli. Różnimy się w ocenie. Jeśli ktoś podaje swoją opinię, ocenę z argumentem, to jest ok. Gorzej jeśli tylko mówi, że jest tak i koniec.. A najgorzej kiedy obraża kogoś, kto śmie mieć inne zdanie”.

