Dlaczego brytyjski rząd nie chce zorganizować drugiego referendum ws. Brexitu?

Potrzebę zorganizowania drugiego referendum dotyczącego Brexitu, w którym mieszkańcy Wysp mogliby się wypowiedzieć m.in. na temat umowy Theresy May lub pozostaniu w UE, popiera coraz więcej osób. Rząd konsekwentnie jednak odmawia poparcia dla takiej opcji. Dlaczego?

Dzięki drugiemu referendum ws. Brexitu mieszkańcy Wysp mogliby wyrazić swoje poparcie lub jego brak nie tylko dla umowy Theresy May, ale także dla samego wyjścia z UE. Brytyjski rząd konsekwentnie jednak odmawia oddania głosu obywatelom w tej kwestii.

Według zwolenników drugiego referendum, głosowanie, które miało miejsce w czerwcu 2016 roku, było nieprzejrzyste, a sama kampania na rzecz Brexitu była oparta często na nieprawdziwych informacjach i nierealnych obietnicach dotyczących procesu wyjścia z UE, który miał być według nich prosty i opłacalny dla Wielkiej Brytanii.

Obecnie wśród wielu mieszkańców Wysp znacznie zmieniła się opinia dotycząca Brexitu, jednak - co możemy zobaczyć także po ostatnich pro-brexitowych demonstracjach – nadal ma ona rzeszę zwolenników.

Rzecznik inicjatywy na rzecz zorganizowania drugiego referendum – People’s Vote UK, Barney Scholes powiedział, że „odpowiada ona wielu ludziom”. Według niego „to, co obecnie się dzieje, jest czymś zupełnie innym, niż im obiecano”.

Theresa May, która sama jeszcze będąc ministrem spraw wewnętrznych była przeciwko Brexitowi, powiedziała jako premier, że zorganizowanie drugiego referendum będzie „zdradą demokracji” i tego, na co głosowali ludzie w 2016 roku.

Do tego argumentu dochodzą jednak inne problemy, o których już się tak głośno nie mówi. Jest to głównie czas, potrzebny do zorganizowania drugiego referendum. Przeprowadzenie tego procesu wymaga minimum 22 tygodni, co z kolei doprowadziłoby do konieczności kolejnego opóźnienia terminu wyjścia z UE poza obecną datę 31 października.

Inną problematyczną kwestią jest to, o co tak naprawdę powinni zostać zapytani głosujący w nowym referendum. Czy mieliby do wyboru dwie opcje: umowę Theresy May vs pozostanie w UE? Czy raczej powinno w nim się znaleźć więcej alternatyw do wyboru?

Największa krytyka dotycząca pierwszego referendum odnosiła się do faktu, że osoby, które brały w nim udział, bardzo często nie wiedziały, na co głosują i opinia publiczna nie miała pojęcia o złożoności relacji między Wielką Brytania a Unią Europejską. Ten sam argument dotyczyłby drugiego referendum: czy ktokolwiek przeczytał 585-stronicową umowę zawartą między Theresą May i UE?

Ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że wynik drugiego referendum wcale nie byłby inny od tego z 2016 roku. Wtedy okazałoby się, że Wielka Brytania straciła wiele cennego czasu.