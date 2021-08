Dla tego Polaka piątek 13-ego nie okazał się pechowy! Szczęśliwiec nad Wisłą trafił główną wygraną Eurojackpot

Fot. Getty

Dla szczęśliwca nad Wisłą, który w dniu wczorajszym zgarnął główną wygraną Eurojackpot, piątek 13-ego już do końca życia będzie zaprzeczeniem dnia pechowego. Do Polski trafi 45 mln euro, czyli ponad 206 mln złotych.

Wielka kumulacja Eurojackpot została rozbita. W piątek 13-ego sierpnia padły dwie główne wygrane - jedna w Polsce, a druga w Finlandii. Szczęśliwcy podzielą się główną wygraną i do ich rąk trafi po 45 mln euro, czyli ponad 206 mln złotych. Liczby, które Polakowi i Finowi dały upragnione zwycięstwo w Eurojackpot to: 4, 31, 39, 43, 46, a także 1 i 4. I choć szczęśliwiec nad Wisłą będzie musiał jeszcze od tej kwoty zapłacić 10-proc. podatek (przepis mówi, że podatek taki jest obowiązkowy od wygranych powyżej 2 280 zł), to raczej nie będzie na to narzekał i nie odczuje tego za bardzo w swoim portfelu.

Eurojackpot – jak grać?

Aby wziąć udział w europejskiej grze liczbowej Eurojackpot należy kupić los w cenie 12,5 zł i wytypować odpowiednie liczby. Do skreślenia jest pięć liczb z pięćdziesięciu i dwie liczby z kolejnego zbioru dziesięciu liczb. Gracz może skreślić liczby samodzielnie albo może skorzystać z pomocy komputera, który cyfry wybierze za nas automatycznie. Losowania Eurojackpot mają miejsce w każdy piątek wieczorem, a wyniki można sprawdzić zarówno w punktach Lotto, jaki w sieci.