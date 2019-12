Dla osób pracujących politycy „wydają się dziecinni” - Zobacz, jak Brytyjczyk podsumował ostatnie wydarzenia polityczne w UK

Fot. BBC, Getty

Brytyjczyk stwierdził przed kamerami BBC, że mieszkańcom UK należącym do klasy pracującej, politycy „wydają się dziecinni”. W ten sposób młody człowiek podsumował ostatnie wydarzenia polityczne w kraju. Zgadzacie się z jego opinią?

Zdaniem Liama Wildisha, który na co dzień pracuje myjąc okna, a w czasie wolnych stara się również angażować w życie lokalnej społeczności Retford w Nottinghamshire (m.in. dbając o czystość w swojej miejscowości), ludziom takim, jak on, należącym do klasy pracującej, politycy „wydają się dziecinni”.

Choć jest to tylko subiektywne zdanie tego młodego człowieka, można zacząć się zastanawiać, czy przypadkiem nie ma on trochę racji. Wydaje się bowiem, że na taką złą opinię brytyjscy parlamentarzyści rzeczywiście mogli sobie zasłużyć niektórymi wpadkami oraz ogólnym stanem chaosu, do jakiego doprowadzili Wielką Brytanię, nie potrafiąc sfinalizować Brexitu.

Jako jedną z najbardziej pamiętnych i zarazem żenujących wpadek brytyjskich polityków, można chyba wskazać wywiad udzielony dla „The Sky News” na przełomie czerwca i lipca przez ówczesnego kandydata na premiera (a obecnego premiera) Borisa Johnsona. W rozmowie z dziennikarką Boris Johnson nie wiedział ile wynosi stawka minimalna za godzinę pracy w Wielkiej Brytanii. Obecny premier optymistycznie odpowiedział, że stawka ta wynosi… 10 funtów!

Inną sprawą, która również mogła mocno nadszarpnąć reputację brytyjskich polityków, wydaje się aktualnie ciągnąca się afera, dotycząca prawdopodobnego finansowania Partii Konserwatywnej przez rosyjskich oligarchów i niemal paniczne dążenie rządu do opóźnienia publikacji raportu sporządzonego przez służby wywiadowcze - tak by raport ten nie miał wpływu na kampanię wyborczą…

Do spraw stawiających brytyjskich polityków w niekorzystnym świetle można też chyba zaliczyć zamieszanie związane z oskarżeniami o antysemityzm skierowanymi do członków Partii Pracy oraz z oskarżeniami o rasizm skierowanymi do konserwatystów. Niepoważne może też wydawać się to, jak brytyjscy politycy żonglują obietnicami wyborczymi, dotyczącymi płacy minimalnej, podczas gdy osoby rzeczywiście zmuszone do życia za najniższą stawkę ledwo wiążą koniec z końcem.

Wiele spraw podobnych można by pewnie wymieniać, jednak Liam Wildish stwierdził, że lekarstwem na niepoważne podejście polityków do spraw decydujących niejednokrotnie o codziennym standardzie życia "zwykłych" obywateli, mogłoby okazać się realne zaangażowanie polityków w proste prace na rzecz lokalnych społeczności. Zdaniem młodego Brytyjczyka, taka aktywność, jak sprzątanie miejsc publicznych czy inne prace społeczne, przydałaby się nie tylko tym, którzy stoją u szczytu władzy, ale nawet miejscowym radnym.

Co sądzicie o opinii Liama Wildisha? Zgadzacie się z nim, czy sądzicie, że brytyjscy politycy wcale do dziecinnych nie należą? Co skłania Was do określonej opinii? Czekamy na Wasze przemyślenia!

