„Dla Brytyjczyków liczy się nie tylko Brexit” - Kanclerz Skarbu Sajid Javid ogłosił „koniec cięć” i wydatki publiczne najwyższe od 15 lat

Choć w dniu wczorajszym uwaga opinii publicznej skupiona była raczej na tym, czy deputowani zobowiążą rząd do wydłużenia Brexitu w razie nieosiągnięcia przez Borisa Johnsona porozumienia z UE do 19 października, to to właśnie wczoraj Kanclerz Skarbu Sajid Javid przedstawił też plan wydatków publicznych na nadchodzący rok. Javid zwiększył publiczne wydatki o £13,4 mld, czyli o sumę najwyższą na Wyspach od 15 lat.

Zgodnie z zapowiedziami Borisa Johnsona, jego rząd nie zajął się jedynie wyczekiwaniem na Brexit, ale też aktywnie zabrał się za reformowanie kraju. W dniu wczorajszym, w przerwie między gorącymi debatami na temat Brexitu, Kanclerz Skarbu Sajid Javid ogłosił zwiększenie wydatków publicznych na najbliższy rok o 4,1 proc., czyli o £13,4 mld. W ramach tzw. „Spending Round” dofinansowana zostanie przede wszystkim opieka społeczna (£1,5 mld), komunikacja autobusowa (£200 mln) i żłobki (£66 mln).

Sajid Javid zapowiedział również, że w przyszłym roku żadnemu ministerstwu nie zostaną przycięte wydatki. Kanclerz Skarbu jest zdeterminowany, by zakończyć z „polityką cięć” wprowadzoną kilka lat temu przez polityków jego partii blisko 10 lat temu. - Dzięki ciężkiej pracy Brytyjczyków możemy sobie teraz pozwolić na odwrócenie karty polityki oszczędności i przejście od dekady zdrowienia do dekady odnowy – powiedział Javid do posłów zebranych w sali obrad Izby Gmin.

Oto najważniejsze sektory, które mają skorzystać na zakończeniu polityki cięć:

POLICJA

Dodatkowe £750 mln za zatrudnienie dodatkowych 20 000 policjantów.

Dodatkowe £45 mln na przełomie 2019/2020 na uruchomienie rekrutacji

Dodatkowe £160m dla budżetu antytrerrorystów

EDUKACJA

Dodatkowe £2,6 mld na zwiększenie budżetów szkół w latach 2020/2 i £4,8 mld w latach 2021/2022;

Minimum na ucznia wzrośnie do £5000 w szkole średniej i do £3 750 w szkole podstawowej (i do £4000 w latach 2021/2022);

Dodatkowe £700 mln dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w zakresie nauki;

Pensje początkujących nauczycieli mają wzrosnąć do£30 000 do 2022/2023.

Home Office

Wzrost wydatków ministerstwa spraw wewnętrznych o 6,3 proc.

Wzrost wydatków na walkę z bezdomnością o 13 proc., czyli o £54 mln.