Dla bardziej kreatywnego mózgu wykonaj te 5 kroków

artykuł dostarczony przez klienta

Czy kreatywność to coś powszechnego? Nie zawsze! Jednak dzięki temu artykułowi dowiesz się co zrobić, aby poprawić swoją kreatywność! Odkrycie swojego twórczego geniuszu wymaga odwagi i mnóstwa praktyki, podobnie jak gra w Verde kasyno. Po wykonaniu tych pięciu kroków zrozumiesz, jak wygląda proces twórczy, dzięki czemu zaczniesz myśleć bardziej innowacyjnie.

Innowacyjne idee są tworzone wtedy, gdy opracowujesz stare pomysły w nowatorski sposób. Mówiąc inaczej, aby uwolnić kreatywność, nie musisz tworzyć czegoś zupełnie nowego. Jest to w większym stopniu świeższe spojrzenie na stare mechanizmy i uczynienie ich bardziej wydajnym oraz efektywnymi. Jeżeli jesteś w stanie znaleźć zupełnie nowe połączenie pomiędzy starymi rzeczami, oznacza to, że jesteś kreatywny. Wiele osób w obecnych czasach zupełnie zapomina o znaczeniu tej cechy, która ma przecież ogromne znaczenie.

Co to jest model mentalny?

Możesz trenować swój mózg, aby lepiej myślał. Jednym z najlepszych sposobów na to jest poszerzenie zestawu modeli mentalnych, których używasz do myślenia.

Model mentalny to wyjaśnienie, jak coś działa. Jest to koncepcja, ramy lub światopogląd, które nosisz w swoim umyśle, aby pomóc sobie zinterpretować świat i zrozumieć związek między rzeczami. Modele mentalne to głęboko zakorzenione przekonania na temat tego, jak działa świat.

Wielkie modele mentalne

Istnieje wiele modeli mentalnych, ale najlepsze z nich są bardzo przydatne w różnych sytuacjach. Spośród wszystkich modeli, które ludzkość stworzyła w całej historii, jest tylko kilkadziesiąt, które trzeba opanować, aby dobrze zrozumieć, jak działa świat. Poniżej wymieniliśmy 5 najważniejszych z nich, które z pewnością Ci się przydadzą.

1. Myślenie drugiego rzędu

Prawie każdy potrafi przewidzieć natychmiastowe rezultaty swoich działań. Ten rodzaj myślenia pierwszego rzędu jest łatwy i bezpieczny, ale jest to również sposób na zapewnienie sobie takich samych wyników, jakie uzyskują wszyscy. Natomiast myślenie drugiego rzędu to myślenie dalej. Wymaga od nas nie tylko rozważania naszych działań i ich bezpośrednich konsekwencji, ale również późniejszych skutków tych działań.

2. Myślenie probabilistyczne

Myślenie probabilistyczne to zasadniczo próba oszacowania, przy użyciu pewnych narzędzi matematycznych i logicznych, prawdopodobieństwa wystąpienia określonego wyniku. Jest to jedno z najlepszych narzędzi, jakie posiadamy, aby zwiększyć trafność naszych decyzji. W świecie, w którym każdy moment jest określony przez nieskończenie złożony zestaw czynników, myślenie probabilistyczne pomaga nam określić najbardziej prawdopodobne wyniki. A kiedy je znamy, nasze decyzje mogą być bardziej precyzyjne i trafne.

3. Koło kompetencji

Kiedy ego, a nie kompetencje kierują tym, co podejmujemy, mamy ślepe plamki przed oczami. Jeśli wiesz, co rozumiesz, wiesz, gdzie masz przewagę nad innymi, wówczas podążasz za ego. Natomiast kiedy jesteś szczery w kwestii tego, gdzie brakuje Ci wiedzy, wiesz, gdzie jesteś bezbronny i gdzie musisz się poprawić, wówczas kierujesz się kompetencjami. Zrozumienie swojego kręgu kompetencji poprawia proces podejmowania decyzji i przewidywania ich skutków.

4. Brzytwa Hanlona

Trudna do wyśledzenia w swoim pochodzeniu Brzytwa Hanlona mówi, że nie powinniśmy przypisywać złośliwości temu, co łatwiej wytłumaczyć głupotą. W złożonym świecie stosowanie tego modelu pomaga nam uniknąć paranoi i ideologii. Nie zakładając generalnie, że złe wyniki są winą złego aktora szukamy opcji, zamiast tracić szansę. Model ten przypomina nam, że ludzie popełniają błędy. Wymaga od nas pytania, czy istnieje inne rozsądne wyjaśnienie zaistniałych wydarzeń. Wyjaśnienie, które najprawdopodobniej będzie słuszne, to takie, które zawiera najmniejszą ilość intencji.

5. Inwersja

Inwersja jest potężnym narzędziem do poprawy Twojego myślenia, ponieważ pomaga i zidentyfikować i usunąć przeszkody na drodze do sukcesu. Korzeń inwersji to „invert”, co oznacza odwrócić się lub odwrócić coś do góry nogami. Jako narzędzie myślenia oznacza to przeciwne podejście do sytuacji. Większość z nas ma tendencje do myślenia o problemie w jeden sposób — do przodu. Inwersja pozwala nam odwrócić problem i myśleć wstecz. Czasami dobrze jest zacząć od początku, ale bardziej przydatne może być rozpoczęcie od końca.

Oprócz 5 najważniejszych modeli do codziennego życia, mamy również kilka innych, mniej przydatnych, a oto one:

Brzytwa Occama

Prostsze wyjaśnienie mają większe szanse na prawdziwość niż te, które są skomplikowane. Jest to istotna Brzytwy Occama, klasycznej zasady logiki i rozwiązywania problemów. Zamiast tracić czas na prośby obalenia skomplikowanych scenariuszy, możesz podejmować decyzje z większą pewnością, opierając je na wyjaśnieniu.

Eksperyment myśleniowy

Eksperyment myśleniowy można zdefiniować jako „urządzenia wyobraźni używane do badania natury rzeczy”. Wiele dyscyplin, takich jak filozofia i fizyka, wykorzystuje eksperyment myśleniowy do badania tego, co może być znane. Czyniąc to, można otworzyć nowe drogi dociekań i eksploracji. Eksperymenty myśleniowe są potężne, ponieważ pomagają nam uczyć się na błędach oraz unikać ich w przyszłości. Pozwalają nam podejmować rzeczy niemożliwe, oceniać potencjalne konsekwencje naszych działań i analizować historię, by podejmować lepsze decyzje.

Podsumowanie

Modele mentalne to sposoby tworzenia nowych połączeń między starymi ideami. Można więc powiedzieć, że twórcze myślenie to zadanie polegające na dostrzeganiu związków między pojęciami. Kreatywność nie polega na byciu najlepszym, a na dostrzeganiu tego, czego inni nie widzą.