Digitalizacja bonów żywnościowych dla wielu rodzin z Wielkiej Brytanii oznacza głód i desperację

Jak do tego doszło? Kto za to odpowiada?

W odpowiedzi na rosnące koszty życia w Wielkiej Brytanii, rząd miał usprawnić przyznawanie bonów na owoce i warzywa dla matek o niskich dochodach i ich dzieci. Problem w tym, że bony wystawiono w formie cyfrowej, a to wprowadziło chaos i w konsekwencji desperację wśród wielu rodzin.

Około 550 000 matek – tych w ciąży albo tych mających dzieci w wieku do trzech lat, kwalifikuje się teoretycznie do specjalnego programu pomocy żywnościowej Healthy Start. Program, który oznacza dotację w wysokości od £4,25 do £8,50 tygodniowo, ma na celu zapewnienie dzieciom na Wyspach odpowiedniej ilości warzyw i owoców (pięciu porcji dziennie), a także mleka lub odżywczych mieszanek mlecznych. Niestety jednak program Healthy Start Scheme okazał się niewypałem, ponieważ rząd zdecydował się zdigitalizować vouchery na żywność. Okazuje się, że rodzice, którzy korzystali ze starego, papierowego systemu, nie zostali włączeni do nowego systemu kart przedpłaconych. I to bez żadnego wyjaśnienia.

Digitalizacja rządowego programu pozbawiła pomocy wiele rodzin

Okazuje się, że wielu rodziców, którzy przystąpili do nowego systemu Healthy Start Scheme, nie mogło aktywować nowej karty pre-paid albo doświadczyło odrzucenia płatności przy jej pomocy. Niektórzy rodzice szukali w związku z tym pomocy, dzwoniąc na infolinię, ale na połączenie z konsultantem trzeba było w tej sprawie czekać nawet trzy godziny (ci bez abonamentu telefonicznego musieli za to zapłacić 55 p za minutę!). Jedna natomiast z poszkodowanych matek usłyszała, by po mieszankę mleczną dla niemowląt udała się do banku żywności. Inna z kolei młoda mama, jak donosi „The Guardian”, zmuszona została pożyczyć gotówkę od swojej rodziny, by kupić mleko modyfikowane dla swojego dziecka, ponieważ została wyrzucona z programu bez żadnego wyjaśnienia.

Już w zeszłym roku niezależna organizacja The National Food Strategy zwróciła uwagę, że w UK co najmniej 250 000 dzieci poniżej piątego roku życia, które cierpią na brak bezpieczeństwa żywnościowego, nie kwalifikuje się do programu Healthy Start Scheme. Eksperci wezwali zatem rząd do rozszerzenia programu na wszystkie gospodarstwa domowe z dochodem poniżej £20 000 i rozszerzenia go na wszystkie dzieci poniżej piątego roku życia. To oznaczałoby objęcie pomocą dodatkowych 600 000 kobiet w ciąży i dzieci.

