Fot. Canva

Jaką dietę wybrać na jesień? Oto sprawdzone sposoby na wzmocnienie odporności i rozgrzanie organizmu, gdy na dworze jest coraz chłodniej, a wirusy szaleją.

Jesień to niewątpliwie piękna pora roku, która potrafi zauroczyć swoimi złocistymi kolorami i wyciszającą naturę aurą. Niestety, jest to też okres, gdy niezwykle łatwo o przeziębienie, grypę czy inne wirusy, ponieważ robi się coraz ciemniej i coraz chłodniej – a to nie sprzyja odporności.

Jak można podnieść swoją odporność i wspomóc organizm w utrzymywaniu ciepła w tym okresie roku? Jak walczyć ze wzrastającym o tej porze roku apetytem? Z pewnością pomocne będą odpowiednio skomponowane posiłki. Oto kilka praktyczny sposób na jesienną dietę.

Dieta na jesień. Jak poprawić odporność i ograniczyć wzmożony apetyt?

Zasada pierwsza: pamiętaj o ciepłym śniadaniu

Pomysłów na ciepłe śniadania można znaleźć całe mnóstwo. Od owsianki i jaglanki, do których wedle własnej fantazji i potrzeby można dodawać przeróżne urozmaicenia (na przykład jabłka, maliny, borówki, kakao naturalne, miód, rozgrzewający imbir), przez jajecznicę ze szczypiorkiem (najlepiej bez zbędnego tłuszczu w postaci masła czy boczku), aż po sycący omlet – na słodko lub też wytrawny. Wspólną cechą tych typowo jesiennych śniadań jest to, że są posiłkami na ciepło.

Dlaczego ciepłe śniadanie w chłodny jesienny poranek jest takie ważne? Jak wyjaśnia Tomasz Sagan z My Fit Food, polskiej restauracji w Londynie specjalizującej się w zdrowej, zbilansowanej diecie: „rozgrzanie organizmu od środka jest bardzo istotne, ponieważ wyziębienie wzmaga apetyt – stąd jesienią i zimą tak łatwo ulegamy żywieniowym pokusom, podjadając przekąski pełne niezdrowego tłuszczu i cukru”.

Zasada druga: miej w zanadrzu rozgrzewającą zupę

Gdy po całym dniu pracy, wrócamy do domu przemarznięci, a i czasem też przemoknięci, pyszna aromatyczna zupa, przyrządzona wcześniej i gotowa do odgrzania, będzie idealnym sposobem na szybkie i skuteczne rozgrzanie się. Rozgrzanie orgaznimu od środka - w ciągu dnia czy pod wieczór - jest bardzo ważne z tego samego względu, co w przypadku ciepłych śniadań – ogranicza ryzyko podjadania, zapobiegając nadmiernemu apetytowi wywołanemu ochłodzeniem.

Jakie zupy będą najlepsze w jesiennej diecie? „Zupa powinna być nie tylko rozgrzewająca, ale także sycąca. Warto zatem przygotować ją na bazie pożywnej fasoli, grochu czy ciecierzycy. Jesienią sprawdzą się także wszelkie zupy-kremy – na przykład z pomidorów lub dyni. Dobrym (choć już nie tak bardzo sycącym) pomysłem na rozgrzanie będzie także rosół” – podpowiada ekspert z My Fit Food.

Zasada trzecia: nie zapomnij o odpowiednim wzmocnieniu odporności

Jak skutecznie wzmacniać odporność organizmu jesienią? Przede wszystkim należy pamiętać o dwóch kwestiach: suplementacja witamin (szczególnie witaminy D, której jesienią i zimą bardzo nam brakuje ze względu na mniejsze nasłonecznienie) oraz również związane z niedoborem witamin dbanie o obecność odpowiednich składników w diecie.

„Wśród najważniejszych składników, wspomagających układ immunologicznych jesienią i zimą, należy wymienić przede wszystkim produkty zawierający tzw. dobre bakterie, pozytywnie wpływające na pracę jelit – chodzi tu głównie o kiszonki (ogórki, kapustę) oraz o naturalne jogurty z żywymi kulturami bakterii. Po drugie, trzeba pamiętać o produktach bogatych w witaminę C, takich jak szpinak (zawierający witaminę C, ale także żelazo i kwas foliowy), jagody, cytrusy czy kiwi. Witaminę C znajdziemy także w kiszonkach. Po trzecie, dieta jesienna musi być bogata w składniki zawierające witaminę D, która w dużej mierze odpowiada za odporność organizmu, a której właśnie jesienią najbardziej brakuje. Bogate w witaminę D są przede wszystkim ryby taki, jak śledź, makrela czy łosoś. Witaminę D warto też suplementować, zażywając tran lub inny preparat” – wyjaśnia nasz specjalista od zdrowej diety z My Fit Food.

Zdrowa, odpowiednio rozplanowana dieta, jest podstawą odporności. Jesienią, gdy układ immunologiczny radzi sobie gorzej, warto zwrócić szczególną uwagę na to, czym się karmimy. Powyższe wskazówki to jedynie baza zdrowej diety na jesień - więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronach My Fit Food.