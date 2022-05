Dieta dla mózgu. 4 kluczowe składniki, wspomagające pamięć, koncentrację i zapewniające dobre samopoczucie

Fot. Canva, Facebook/@ncez.nizp

Dlaczego warto dbać o dietę odpowiednią dla mózgu? Co jeść, żeby poprawić funkcjonowanie naszego „centrum dowodzenia” i zapobiec jego przedwczesnemu starzeniu się? Oto porady eksperta dotyczące diety mind, czyli diety mózgowej.

Mózg to kluczowy organ w ciele człowieka, ponieważ steruje pracą całego organizmu. Od gospodarki hormonalnej i koordynowania pracy poszczególnych układów wewnętrznych, aż po zarządzanie emocjami i funkcjami intelektualnymi (np. pamięć, koncentracja, planowanie) - aby wymienić tylko podstawowe sprawy, za jakie odpowiedzialny jest nasz mózg.

Dlaczego dbanie o mózg jest ważne?

Jak nietrudno wywnioskować, prawidłowe lub nieprawidłowe funkcjonowanie mózgu ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ przekłada się bezpośrednio na zdrowie i codzienne samopoczucie - zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

„Pogorszenie funkcjonowania mózgu może skutkować zaburzeniami w pracy różnych organów, na przykład tarczycy, wzroku. Ponadto, nieprawidłowości na poziomie neuronalnym mogą prowadzić do takich chorób, jak depresja czy Alzheimer, a także do innych zaburzeń związanych z pogorszeniem pamięci, koncentracji i różnych funkcji poznawczych, prowadząc do spadku ogólnego samopoczucia, a w dalszej perspektywie do zmniejszenia możliwości skutecznego radzenia sobie z codziennymi obowiązkami i wyzwaniami” - wyjaśnia Tomasz Sagan, nasz ekspert z londyńskiej restauracji My Fit Food, specjalizującej się w zbilansowanej zdrowej diecie.

Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie dbanie o mózg. Jak to robić? Jedną z najistotniejszych kwestii (obok aktywności fizycznej) jest zwrócenie uwagi na właściwą dietę, która będzie dobra dla mózgu. Co zatem jeść? Jakich składników nie powinno zabraknąć w codziennej diecie dobrej dla mózgu, zwanej też dietą mind?

Dieta mind. Co jeść, żeby wspomagać pracę mózgu?

W diecie mind ważne jest to, aby pamiętać, że mózg - jako centrum dowodzenia organizmu - potrzebuje sporo energii do pracy. Warto wiedzieć, że mózg pracuje całą dobę - nawet wtedy, gdy śpimy, w naszej głowie toczą się procesy związane z porządkowaniem bodźców i informacji, które w ciągu dnia w przeogromnej ilości bombardowały nasz organizm. W związku z tym, w diecie komponowanej pod kątem wspomagania mózgu nie może zabraknąć przede wszystkim następujących elementów:

węglowodany białko kwasy omega 3 i omega 6 witaminy i minerały.

Powyższe składniki, na które trzeba zwrócić uwagę w diecie dla mózgu, muszą oczywiście być w odpowiedniej jakości i ilości. Jak podpowiada nasz ekspert z My Fit Food, w przypadku węglowodanów, dla mózgu potrzebna jest szczególnie glukoza - jednak z substancją tą trzeba uważać, ponieważ jej nadmiar może być z kolei bardzo szkodliwy. Nie chodzi więc o zajadanie się słodyczami, ale o rozsądne wybieranie bardziej wartościowych źródeł węglowodanów, przede wszystkim owoców, warzyw oraz naturalnych soków.

Właściwy poziom węglowodanów sam w sobie jeszcze nie wystarczy, aby ochronić nas na przykład przed depresją, związaną z zaburzeniami na poziomie neuroprzekaźnictwa - szczególnie serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Dla zachowania dobrego metabolizmu, który znajduje się u podłoża prawidłowego neuroprzekaźnictwa, należy zadbać o pełnowartościowe białko w diecie. Źródłem wysokiej jakości białka są przede wszystkim jaja, ryby i chude mięso.

W przypadku kwasów omega 3 i 6, ich dobrym źródłem również są ryby - zwłaszcza tłuste, morskie. Alternatywnie można spożywać sam tran, który jest dobrym źródłem kwasów omega. Kwasy omega znajdziemy też między innymi w orzechach, awokado czy w oliwie z oliwek (i innych olejach roślinnych wysokiej jakości).

Witaminy i minerały to dość oczywiste składniki każdej diety - nie może ich też zabraknąć w diecie mózgowej. Wśród witamin, dla mózgu najważniejsze są te z grupy B, w tym kwas foliowy, a także witamina C. Z kolei wśród minerałów, do kluczowych należą: cynk, miedź, żelazo i magnez. „Odpowiednie witaminy i minerały znajdziemy między innymi w kaszach i orzechach, a także w warzywach i owocach - np. w fasoli, szpinaku, brokułach, bananach, pomarańczach czy awokado. Warto także pamiętać o spożywaniu jaj, a także nie bać się sięgać czasem po wołowinę lub wątróbki, będące dobrym źródłem na przykład żelaza. Częściowo można oczywiście suplementować witaminy i minerały, jednak zazwyczaj znacznie lepiej przyswajają się one poprzez naturalne źródła pokarmowe - ważne jest zatem odpowiednie skomponowanie i zbilansowanie naturalnej diety pod kątem wspomagania pracy mózgu” - podpowiada Tomasz Sagan z My Fit Food.

W jaki dokładnie sposób skomponować konkretną dietę?