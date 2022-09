Dieta Adele. Na czym polega słynna dieta SIRT?

Fot. Unsplash

Jakimi regułami żywieniowymi kierowała się słynna piosenkarka Adele, gdy z powodzenie schudła w dość krótkim czasie ponad 45 kilogramów? Ekspert przybliża, jak wygląda dieta SIRT.

Okres jesienno-zimowy może nie wydawać się sprzyjający podejmowaniu wyzwań dietetycznych. „Odpuszczanie” sobie i rezygnacja z diety, ćwiczeń i zdrowego stylu życia, to niestety bardzo popularny błąd właśnie jesienią i zimą. Nikomu chyba jednak nie trzeba tłumaczyć, że dbałość o odpowiednią wagę i zdrowy styl życia są tak samo ważne przez cały rok - a nie tylko wiosną i latem, gdy temperatura zmusza nas do odkrywania większej powierzchni ciała.

Jedną z diet, które z powodzeniem mogą być stosowane o każdej porze roku, jest słynna dieta brytyjskiej piosenkarki Adele. Ta światowej klasy gwiazda swego czasu przeszła niewiarygodną metamorfozę, gubiąc ponad 45 kilogramów. Jak wskazuje Adele, stało się to za sprawą diety sirtuinowej, zwanej dietą SIRT lub sirtfood.

Dieta Adele. Na czym polega dieta SIRT?

Na czym polega dieta Adele? Zapytaliśmy o to naszego eksperta z My Fi Food, polskiej restauracji w Londynie, specjalizującej się w zbilansowanej diecie: „Podstawowe zasady diety sirtfood zostały opracowane przez Aidana Gogginsa i Glena Mattena. Zgodnie ze swoją nazwa, dieta SIRT opiera się na posiłkach bogatych w sirtuiny, czyli specjalne białka o pozytywnym wpływie na ludzki organizm. Sirtuiny sprzyjają regeneracji materiału genetycznego i spowalniają proces starzenia. Ponadto, tego typu białka mają też korzystny wpływ na proces trawienny, korygując metabolizm między innymi poprzez regulację poziomu glukozy i usprawnianie spalania tkanki tłuszczowej” - wyjaśnia Tomasz Sagan.

Jak wskazują zasady diety Adele, oprócz produktów bogatych w odpowiednie białka, ważne jest też dostarczanie organizmowi witamin, minerałów i innych składników odżywczych. W tym celu w diecie SIRT zalecane są oczywiście wartościowe i naturalne źródła tych składników, czyli owoce i warzywa. Dużą wagę przypisuje się tu koktajlom na bazie zielonych warzyw i owoców. Przyjmowanie większej ilości sirtuiny oraz dopełnianie diety zielonymi koktajlami, pozwala na zmniejszenie kaloryczności posiłków nawet do 50 proc. - bez głodzenia się.

Co jeść w diecie SIRT?

Jakie produkty są bogate w sirtuiny? „Dieta sirtfood powinna w zbilansowany sposób zawierać w sobie składniki mięsne i roślinne. Wśród mięs podstawę stanowią tu tłuste ryby morskie, ale także chude mięso na przykład drobiowe. Dodatkowo, nie należy rezygnować ze składników pochodzenia mięsnego, czyli z nabiału oraz jaj. Wśród składników roślinnych trzeba pamiętać o owocach takich, jak jagody, truskawki, maliny, ale także cytrusy, jabłka i daktyle. Wśród innych roślinnych składników powinny znaleźć się: szpinak, rukola, jarmuż, kapary, czerwona cebula, seler naciowy, kasza gryczana, orzechy, soja, kurkuma, papryczka chilli. Dodatkowo, warto wzbogacać dietę o zieloną herbatę, czerwone wino, oliwę z oliwek czy gorzką czekoladę” - podpowiada nasz ekspert z My Fit Food.

Etapy diety SIRT

Warto wiedzieć, że oprócz wskazówek dotyczących tego, co powinno się jeść w diecie SIRT, ważne są też zasady dotyczące etapów tej diety. Dieta Adele składa się z dwóch etapów, a każdy z tych etapów dzieli się na dwie fazy.

W pierwszym etapie, który trwa przez pierwszy tydzień, rozpoczyna się 3-dniową fazą pierwszą, podczas której należy ograniczyć kaloryczność posiłków do maksymalnie 1000 kcal dziennie. Przez te trzy dni zaleca się wypicie trzech zielonych koktajli oraz zjedzenie jednego stałego posiłku, bazującego na produktach bogatych w sirtuiny. Druga faza trwa od 4. do 7 dnia - tutaj maksymalna kaloryczność wzrasta do 1500 kcal - przy dwóch koktajlach i dwóch posiłkach stałych dziennie.

W pierwszej fazie drugiego etapu (8-21 dzień diety) nie ma już limitu kalorycznego, choć zaleca się jedzenie trzech posiłków stałych, picie jednego koktajlu i spożywanie maksymalnie dwóch przekąsek dziennie. Po tym czasie, czyli po 21. dniu diety, następuje już dowolność, jednak codzienne posiłki powinny bazować na produktach bogatych w sirtuiny oraz zielonych koktajlach.

