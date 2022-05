Devon: Luksusowy jacht stanął w płomieniach. Maszyna była warta około 2 miliony funtów [wideo]

Fot. Twitter/@Catheri55068811

Luksusowy jacht wart około 2 000 000 GBP stanął w płomieniach. Do gigantycznego pożaru doszło w porcie w Devon.

Pożar wybuchł w sobotę 28 maja 2022 roku wczesnym popołudniem w Torquay, w Devon w południowo-zachodniej Anglii. Kłęby dymu wzniosły się na około 85 stóp (26 metrów). Straż pożarna poinformowała, że płomienie pojawiły się też w części nabrzeża.

Nagrania, które pojawiły się w internecie, pokazują potężne płomienie i kłęby gęstego dymu, spowijającego statek. Dym był tak duży, że widać go było praktycznie z każdego miejsca w mieście. Policja ogłosiła, że traktuje sprawę jako poważny incydent i bada okoliczności zdarzenia.

Jak na razie nie jest pewne, czy ktokolwiek ucierpiał w związku z pożarem luksusowego jachtu w porcie w Torquay (Devon). Świadkowie zdarzenia twierdzą jednak, że statek został ewakuowany. Ewakuowana miała też zostać pobliska plaża i ulice. Niektórzy świadkowie relacjonowali, że zanim pojawił się pożar, słyszeli huk.

Na miejscu wciąż pracuje straż pożarna z Devon i Somerset. Co najmniej pięć wozów strażackich przybyło, aby walczyć z płomieniami. Funkcjonariusze apelują, aby trzymać się z daleka od miejsca pożaru.

A yacht is on fire by Torquay marina it’s like a fire ball! pic.twitter.com/KVDb0K9Woc