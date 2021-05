Detox i dieta przed wakacjami. Oto sprawdzone metody na wymażoną sylwetkę

Artykuł sponsorowany

Czujesz, że przed wakacjami przydałoby Ci się oczyszczenie organizmu i zrzucenie paru kilogramów, ale nie wiesz, jaką dietę wybrać? Wyjaśniamy, na czym polegają cztery znane i sprawdzone ścieżki, prowadzące do zdrowszego stylu życia: detox sokowy, dieta keto, dieta Low GI oraz dieta zbalansowana. Sprawdź, która metoda najbardziej pasuje do Ciebie i Twoich potrzeb!

Przed wakacjami wiele osób myśli o zrzuceniu kilku kilogramów i poprawie sylwetki. Wybór diety nie jest jednak taką łatwą sprawą - szczególnie, że internet zalewa nas coraz to nowymi pomysłami na diety „cud”. W związku z tym, specjaliści z Fit Eat, polskiej firmy zajmującej się zdrowym cateringiem dietetycznym, działającej na terenie całej Wielkiej Brytanii, podpowiedzieli nam, co warto wiedzieć o detoxie sokowym, diecie keto, diecie Low GI oraz diecie zrównoważonej.

DETOX SOKOWY

Detox sokowy to idealna metoda na oczyszczenie organizmu przed wakacjami - chociaż nie tylko, ponieważ ta metoda sprawdzi się też doskonale na co dzień. Detox sokowy zwany jest inaczej dietą sokową i polega na indywidualnym dobraniu zestawów świeżych warzyw, owoców oraz nasion, a następnie podaniu ich w formie płynnej na poszczególne posiłki. Oczyszczające soki zastępują tu tradycyjną żywność o postaci stałej. Jakie zalety ma tego rodzaju postępowanie?

Jak wyjaśnia Bartek Zakrzewski z Fit Eat: „Detoks sokowy jest dietą oczyszczającą organizm z zanieczyszczeń i toksyn, które codziennie bombardują nas ze środowiska zewnętrznego. Naturalnie organizm usuwa toksyny za pomocą wątroby i nerek, które filtrują płyny wewnątrz organizmu. Dlatego zadaniem diety sokowej oczyszczającej jest wsparcie organizmu w procesie naturalnej detoksykacji. Odpowiednio dobrane zestawy wyciskanych warzyw i owoców wspomogą eliminację zanieczyszczeń”.

Zestaw dietetycznych soków oczyszczających organizm. Detox sokowy Fit Eat

DIETA KETO

O diecie keto słyszał już chyba każdy - ale na czym tak właściwie polega ta metoda budowania zdrowej sylwetki? Główną zasadą diety ketogenicznej jest zastąpienie cukru i skrobi tłuszczem. Celem takiego zabiegu jest zmniejszenie stężenia cukru we krwi i tym samym zmuszenie organizmu, by znalazł inne źródło energii - tłuszcz. Działanie to może przyspieszyć redukcję tkanki tłuszczowej, ponieważ za pomocą diety keto pobudzamy organizm do rozpoczęcia procesu ketozy, czyli pozyskiwania energii z tłuszczu obecnego w ciele. Oczywiście należy pamiętać, że jest to dieta bardzo specyficzna i powinno się ją stosować przez określony czas, który najlepiej ustalić indywidualnie z dietetykiem.

Zestaw w diecie keto - z dostawą do domu lub pracy

DIETA LOW GI

W przeciwieństwie do diety ketogenicznej, dieta Low GI nie jest jeszcze tak bardzo znana, jednak jej walory są niezaprzeczalne. Jest to bowiem dieta idealna dla osób cierpiących na cukrzycę, stany przedcukrzycowe, insulinooporność czy choroby układu krążenia. Charakterystyczną cechą diety Low GI jest dobieranie produktów spożywczych o niskim indeksie glikemicznym - dlatego też inna nazwa tej diety to dieta niskowęglowodanowa. W diecie Low GI znajdziemy więc produkty pełnoziarnistem oraz wysokiej jakości oleje roślinne (oliwa z oliwek, orzechy), a także odpowiednie owoce i warzywa, które wspomogą układ krążenia, nie podwyższą poziomu cukru oraz wzmocnią układ odpornościowy.

W przeciwieństwie do diety keto, w diecie Low GI nie chodzi o bezwzględne wyeliminowanie cukru oraz o redukcję tkanki tłuszczowej. Celem jest tu przede wszystkim zdrowe odżywianie i wspomaganie organizmu u osób chorych na wskazane wyżej schorzenia przewlekłe lub chcących profilaktycznie zadbać o siebie i działać profilaktycznie.

Dieta Low GI Fit Eat - przykładowy posiłek

DIETA ZBALANSOWANA

Dieta zbalansowana, czyli inaczej dieta zrównoważona, jak sama nazwa wskazuje polega na odnalezieniu swoistej harmonii żywieniowej. W tej diecie nie musimy rygorystycznie rezygnować z określonych typów produktów, ponieważ opiera się ona na różnorodności pokarmowej. Należy jednak pamiętać, że - jak to w diecie - pewne ograniczenia trzeba wprowadzić. W posiłkach powinny znaleźć się mniejsze niż zwykle ilości wszelkich niezdrowych składników, a przede wszystkim cukru, czerwonego mięsa czy żywności przetworzonej. „Kluczem jest tutaj harmonijny dobór różnorodnych zdrowych elementów oraz zadbanie o to, by posiłki zarówno w ciągu jednego dnia, jak i w ciągu tygodnia, czy nawet całego miesiąca były odpowiednio zróżnicowane. Staramy się, aby nasi klienci nie mogli narzekać na nudę, a jednocześnie, by z sukcesem dążyli do zdrowej sylwetki i poprawy ogólnej kondycji fizycznej i jakości życia” - wyjaśnił właściciel Fit Eat Bartek Zakrzewski.

Deser w diecie zbalansowanej

Jak wybrać odpowiednią dietę?

Jaką zatem dietę wybrać dla siebie? Wybór diety nie jest łatwy, ponieważ nie ma na to żadnej recepty, a czynników, które należy wziąć pod uwagę, jest wiele. Przede wszystkim musi to być wybór spersonalizowany - dostosowany do osobistych celów jakie sobie stawiamy, a także do indywidualnych możliwości i potrzeb organizmu. Przy doborze diety najlepiej więc skonsultować się z ekspertami, których wiedza i doświadczenie posłużą nam za drogowskaz w dążeniu do wymarzonej sylwetki i zdrowego stylu życia.

Detox sokowy - zestaw dietetycznych soków Fit Eat

Specjaliści z pewnością pomogą nam dobrać dietę pod indywidualne potrzeby, a co najważniejsze - nie pozwolą nam zrobić sobie dietą krzywdy, ponieważ uwzględnią wszelkie ograniczenia, którym może podlegać organizm ze względu na stan zdrowia lub wiek. Dodatkowo, dzięki skorzystaniu z usług polskiej firmy cateringowej Fit Eat, specjalizującej się w dietetycznym i zdrowym odżywianiu, otrzymamy nie tylko profesjonalny i spersonalizowany dobór diety, ale także odpowiednie, gotowe zestawy posiłków, które zostaną nam dostarczone prosto pod wskazany przez nas adres - czy to do pracy, czy też do domu - na terenie całej Wielkiej Brytanii. A stąd już tylko krok dzieli nas od pięknej, wakacyjnej sylwetki i dobrego samopoczucia.