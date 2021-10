Deszczowe Halloween w UK. Met Office zapowiada typowo angielską pogodę na weekend

Fot. Getty

Jaka pogoda będzie w Wielkiej Brytanii w najbliższy – halloweenowy – weekend? Oto prognoza Met Office.

Zapowiadana na najbliższy weekend pogoda ma być typowo angielska – zatem kto ma plany na Halloween, powinien przygotować się na kaprysy matki natury.

Tegoroczne Halloween miało być inne niż w zeszłym roku – tym razem wolne od covidowych restrykcji. W związku z tym wiele osób zaplanowało radośnie spędzić czas w gronie przyjaciół i znajomych, często gdzieś poza domem. Niestety, Met Office zapowiada na Halloween deszczową pogodę w wielu rejonach UK. Gdzie będzie najbardziej padać?

Pogoda w UK na Halloween

Według przewidywań meteorologów, deszczowa pogoda może utrzymać się w wielu miejscach nawet przez cały tydzień. Największe ulewy spodziewane są od środy do piątku na zachodzie i północnym zachodzie Wielkiej Brytanii. Weekend może być jednak wciąż dość pochmurny i deszczowy w wielu miejscach – szczególnie w Irlandii Północnej i na zachodzie Szkocji.

Oprócz deszczu, synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem – choć nie będzie już takich wichur, jak przy okazji niedawnego huraganu Aurora. W West Country, w Plymouth i okolicy wiatr może wiać z prędkością 20 mil na godzinę. Z kolei w Londynie spodziewane są opady deszczu przez cały weekend.

Więcej przebłysków słońca i znacznie mniej deszczu Met Office zapowiada natomiast dla rejonów położonych na południu i na południowym wschodzie kraju. Tam też wiatr powinien być słabszy, mniejsza jest też szansa na nocne mgły. Na południu termometry mogą wskazać do 14 stp. C - będzie to więc nieco cieplej niż na północy UK, gdzie temperatura raczej nie przekroczy 11 stp. C.