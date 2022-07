Deszczowa pogoda w Wielkiej Brytanii i niższe temperatury. Możliwy powrót 40-stopniowych upałów w sierpniu

Jednak na początku sierpnia możemy mieć do czynienia z powrotem 40-stopniowych upałów.

Po fali upałów w ubiegłym tygodniu wielu mieszkańców Wysp doświadczy mokrego i wietrznego poniedziałku z temperaturami utrzymującymi się poniżej średniej o tej porze roku. Prognozy długoterminowe przewidują jednak powrót ekstremalnych upałów.

W poniedziałek opady deszczu ogarną większą część Wielkiej Brytanii, a burze mogą wystąpić w południowej Szkocji i północnej części Anglii. W znacznej części kraju będzie jednak słonecznie z przelotnymi opadami, przy czym południowo-wschodnia Anglia najprawdopodobniej pozostanie sucha.

Deszczowa pogoda

Deszczowa pogoda będzie miłą odmianą po ubiegłotygodniowych ekstremalnych upałach. Większość opadów będzie lekka, ale silniejsze deszcze i burze mogą pojawić się w południowej Szkocji, zanim dotrą do północnej i wschodniej części Anglii.

Po ubiegłotygodniowej fali upałów temperatura ma pozostać niższa, zwłaszcza przy ciągłym wietrze. Najcieplej ma być na południowym-wschodzie. W poniedziałek wieczorem wystąpią na wschodzie przelotne deszcze, a zachodnie rejony kraju pozostaną suche.

Pogoda w tygodniu

W pozostałych dniach tygodnia pogoda będzie raczej sucha, chociaż w Irlandii Północnej i Szkocji pojawi się więcej deszczu we wtorek, ale temperatury nie wzrosną aż do weekendu. Met Office przewiduje kolejne burze, a w niektórych rejonach wystąpią przelotne opady deszczu. Więcej opadów pojawi się na początku sierpnia, ale wtedy też temperatury wzrosną powyżej średniej w sezonie.

Kolejne upały

Z kolei prognozy długoterminowe przewidują kolejne upały. W niektórych częściach Anglii temperatury mogą ponownie wzrosnąć do 40 stopni Celsjusza na początku przyszłego miesiąca.

Chociaż nie jest to do końca pewne, aby temperatury znowu wzrosły do 40 stopni Celsjusza w sierpniu, eksperci twierdzą, że prognoza powinna być traktowana poważnie zarówno jako wskaźnik, że możemy zobaczyć ekstremalne upały w przyszłym miesiącu, jak i jako kolejny dowód gwałtownego wzrostu temperatur bazowych.

