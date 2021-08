Derbyshire: Zdesperowana Polka "utknęła" w UK - chce wrócić do Polski i swoich dzieci

Fot: zdjęcie ilustracyjne Pxhere

Poznaj dramatyczną historię Polki z Derby i jej zmagań z własnymi demonami. Wyjazd do UK miał stać się dla niej "nowym początkiem", ale okazał się początkiem... koszmaru.

Na łamach lokalnego serwisu "Derbyshire Live" poznaliśmy poruszającą historię 38-letniej Polki, która w poszukiwaniu lepszego życia przeniosła się do Derby i "utknęła" w UK z powodu trudności finansowych i... nie tylko. S. jeszcze w Polsce cierpiała na problemy ze zdrowiem psychicznym, a emigracja do Wielkiej Brytanii miała być dla niej nowym początkiem. Niestety, nie wszystko potoczyło się tak, jak planowała.

"Jedna z moich przyjaciółek, który mieszkała w Anglii, zasugerowała, żebym przyjechała i zamieszkała z nią. Nie miałem nic więcej do stracenia, więc przyjechałem" - komentowała S. w artykule na łamach "Derbyshire Live". Początki były ciężkie! "Szczerze mówiąc, było okropnie. Tęskniłem za dziećmi, miałem problemy z plecami w wyniku pracy w fabryce, potem straciłam pracę i miałam problemy ze zdrowiem psychicznym. Fakt, że nie mówiłem po angielsku przez kilka lat, sprawił, że miałem wiele problemów z moim pracodawcą. Nie wiedziałem, jak złożyć skargę lub cokolwiek" - wyznaje szczerze.

Poznaj dramatyczną historię Polki z Derby

Po niestrudzonej pracy tylko po to, aby pozwolić sobie na powrót do Polski, by odwiedzić swoje dzieci, S. doznała poważnego urazu pleców. To uniemożliwiło jej zarówno pracę. "Moją największą obawą było to, że nauczą się żyć beze mnie, zapomną o mnie i nie będą mnie potrzebować w swoim życiu" - relacjonuje. "Ta sytuacja doprowadziła mnie do depresji, stanów lękowych i uzależnienia [od alkoholu]" - przyznaje.

"Utknąłem w miejscu, którego nikomu nie życzę, w ciemnym miejscu wewnątrz mnie, które mnie uwięziło. To wywołało myśli o samobójstwie i ulgi, jaką mi przyniesie" - mówi. Udało jej się jednak wygrać z własnymi demonami. Zaczęła pracować w lokalnym ośrodku uzależnień, ale po powrocie z Polski, gdzie świętowała urodziny dziecka, okazała się, że... została zwolniona z pracy.

"Utknąłem w miejscu, którego nikomu nie życzę"

Teraz S. próbuje zebrać wystarczająco dużo pieniędzy, aby wrócić do swojego domu, małego miasteczka w pobliżu Wrocławia na zachodzie Polski. Jak podsumowuje, jest "wdzięczna" za wszystko to, co zdarzyło się w Derbyshire.

"Gdy myślę o tym, gdy myślę ile lat straciłem, to nie powiedziałbym, że tego żałuję, ponieważ wiele się nauczyłem. Teraz chcę tylko, żeby wszystko wróciło na właściwe miejsce, a moje dzieci naprawdę chcą, żebym była z nimi. Żebyśmy mieli dom, normalne życie i żebyśmy byli razem" - podsumowuje.