Dentysta zapłacił 13 000 funtów kobiecie, która po jego leczeniu „nie może jeść niczego oprócz zupy”

Emerytka tak bardzo ucierpiała na leczeniu stomatologicznym, że „nie może jeść niczego oprócz zupy”. Jej dentysta temu zaprzecza, jednak w ugodzie pozasądowej zgodził się zapłacić jej odszkodowanie w wysokości 13 000 funtów.

Niewłaściwe leczenie dentystyczne

75-letnia kobieta powiedziała, że cierpiała na rozdzierający ból po wszczepieniu jej czterech implantów przez dentystę. Jak donosi „Hull Live” – dentysta zgodził się zapłacić kobiecie 13 000 funtów w ramach ugody, ale nie przyznał się do odpowiedzialności.

Kobieta powiedziała, że w gabinecie stomatologicznym zdecydowano, iż powinna mieć cztery implanty i tymczasowy mostek, co oznaczało usunięcie sześciu zębów. Po zabiegu kobieta zaczęła jednak odczuwać silne bóle głowy i tydzień później wróciła do dentysty, aby upewnić się, czy z implantami wszystko w porządk. Wtedy przepisano jej silne środki przeciwbólowe. Niestety sytuacja nie uległa poprawie, a kobieta nadal cierpiała.

- Zdecydowałam się udać do lekarzy na kontrolę i zostałam poinformowana, że mam infekcję suchego zębodołu, w której skrzep krwi albo nie tworzy się, albo jest przemieszczony po usunięciu zęba. Kości i nerwy w jamie ustnej zostały odsłonięte i to właśnie sprawiało mi tyle bólu – powiedziała 75-latka, która dostała antybiotyki, ale one też nie rozwiązały problemu.

- Musiałam usunąć implanty, bo ból był tak silny, że nie mogłam jeść. W rezultacie cierpiałam i traciłam na wadze. Cała procedura znów była niesamowicie bolesna i martwiłam się, ile pieniędzy będą kosztowały mnie wszystkie zabiegi – dodała kobieta.

13 000 funtów odszkodowania

Nie był to jednak koniec problemów stomatologicznych 75-latki, której w międzyczasie pękł założony przez dentystę mostek. Emerytka twierdzi, że na tym etapie została już całkowicie zignorowana i nie pozostało jej nic innego, jak udać się po pomoc do prawnika.

Z analizy dokumentacji dentystycznej wynikało, że dentysta nie ocenił prawidłowo stanu kości 75-latki, która nie powinna była zakładać implantów, a mostek także był nieodpowiedni.

Prawnik, który reprezentował kobietę, powiedział:

- Stres i ból, którego doświadczyła nasza klientka, były całkowicie niepotrzebne. Gdyby dentysta przeprowadził odpowiednie leczenie w pierwszej kolejności, można było uniknąć problemów.

