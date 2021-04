Deklaracja celna CN22 czy CN23 - którą wybrać przy nadawaniu przesyłki z UK do Polski?

Niestety, po 1 stycznia 2021, efektywnie Brexit stał się faktem, co dla Polaków mieszkających w UK w wielu przypadkach jest bardzo kłopotliwe. Dlaczego? Oto jeden z przykładów!

Wielka Brytania traktowana jest przez Unię Europejską jako "kraj trzeci", co w praktyce przekłada się na realne utrudnienia w codziennym życiu. Jednym z przykładów takich przysłowiowych kłód rzucanych pod nogi jest odprawa celna dotyczące paczek wysyłanych z Wysp do krajów UE, w tym także do Polski. Jeden z członków popularnej grupy na FB "Wielkie i małe powroty z UK i innych zakątków do PL:)" zadał bardzo konkretne pytanie dotyczące wysyłek paczek po Brexicie.

Oto one (zachowaliśmy pisownię oryginalną):

"Witam. Chcę wysłać kilkanaście paczek do Polski, ze swoimi prywatnymi rzeczami, gdyż zjeżdzamy na stałe. Którą tą deklarację mam w końcu wypełniać, CN22 czy CN23?????

Wiem, że temat był już wcześniej poruszany, ale nigdzie nie doszukałam się konkretnej odpowiedzi na moje pytanie"

Czym różni się deklaracja CN22 od deklaracji CN23?

Zacznijmy od tego, że wszystkie paczki wysyłane z krajów UK do UE i do Polski (i w drugą stronę) podlegają odprawie celnej. Trzeba ją wypełnić i umieścić na przesyłce. W tym miejscu trzeba zaznaczyć jeden wyjątek - opłaty te dotyczą wyłącznie Anglii, Szkocji i Walii, a nie Irlandii Północnej! Dotyczą również tylko i wyłącznie paczek zawierających jakieś przedmioty, a nie listów, w przypadku których odprawa celna nie jest konieczna.

Odpowiadając na pytanie postawione przez panią Annę:

Deklaracja celna CN22 to uproszczona deklaracja celna i dotyczy ona do paczek o wadze do 2 kilogramów lub o wartości do 270 funtów.

Deklaracja celna CN23 dotyczy paczek powyżej 2 kilogramów lub o większej wartości, przekraczającej powyższy limit.

Wzory formularzy tych dokumentów bez problemu znajdziecie w internecie - choćby na stronach firm kurierskich. Obok podstawowych informacji adresowych nadawcy oraz odbiorcy trzeba sporządzić dokładny opis zawartości paczki, zawierający ilość przedmiotów, wagę oraz wartość. Pamiętajmy, że przy przesyłkach prywatnych z Anglii do Polski rzadko się zdarza, aby doszło do otworzenia paczki i sprawdzenia jej zawartości, ale takie kontrole rzeczywiście mają miejsce.

Wysyłanie paczek z UK do Polski po Brexicie

Warto w tym miejscu również dodać, że na podstawie deklaracji celnej naliczane są opłaty. Zależą one od tego, co znajduje się w środku. Uiszczenie opłaty ma miejsce w kraju, do którego dana paczka została wysłana. Istnieją cztery rodzaje opłat - to akcyza, cło, podatek VAT oraz tzw. "opłata manipulacyjna".

AKCYZA

Jest to opłata nakładana na produkty alkoholowe i tytoniowe, ale obowiązuje dopiero od określonej ilości.

CŁO

Państwowo "haracz" nakładany na towary w zależności od ich wartości i ilości. Obowiązuje w celu "ochrony" wewnętrznego rynku danego państwa.

PODATEK VAT

Jest on nakładany w ramach importu towarów z "kraju trzeciego", a po Brexicie za taki kraj uznawane jest UK.

OPŁATA MANIPULACYJNA

Jest to jednorazową opłata za obsługę agencji celnej, a w Wielkiej Brytanii sięga do 9 funtów (według cennika Royal Mail).