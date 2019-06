To definitywny koniec z węglem - Wielka Brytanie stanie się pierwszym na świecie krajem neutralnym klimatycznie

Brytyjski rząd podpisał ustawę, dzięki której do 2050 roku emisja netto gazów cieplarnianych do atmosfery w UK będzie wynosiła zero. Zjednoczone Królestwo będzie pierwszym krajem na świecie, które zdecydowało się na tak radykalne rozwiązanie.

Wielka Brytania chce nie tylko osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną do 2050 roku, ale również zachęca inne kraje do pójścia w jej ślady. Premier Theresa May wyznała, że jednym z powodów, dla których chciała, aby to jeszcze za jej kadencji kraj zdecydował się na taki krok, jest to, co... widziała na urlopie. Urzędująca jeszcze szefowa rządu przyznała, że olbrzymie wrażenie zrobiły na niej topniejące lodowce, które widziała w czasie wakacji w Szwajcarii. May, wielka miłośniczka spacerów na łonie natury, na własne oczy zobaczyła dewastacyjny wpływ zmian klimatycznych na naszą przyrodę.

CZYTAJ TAKŻE: Met Office zapowiada w weekend rekordowe upały. Słupki rtęci w Londynie wskażą nawet 34 st. C!

W drodze na szczyt G20, który odbędzie się w japońskiej Osace brytyjska premier zadeklarowała, że będzie starała się zachęcić inne z największych gospodarek świata do podobnych zobowiązań. - G20 jest odpowiedzialna za 80 proc. emisji CO2 więc nie chodzi tylko o to, co robi Wielka Brytania, chodzi o to, co możemy zrobić razem - komentowała dla telewizji Sky News.

Już wcześniej UK zobowiązało się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych aż o 80 procent do roku 2050. May jest jednak zdeterminowana, aby zrealizować jeszcze ambitniejsze zadanie polegająca na całkowitym wycofaniu się z gospodarki opartej na paliwach kopalnych. Dodajmy, że obecnie poziom ten wynosi 42%.

GORĄCY TEMAT: „Składa fałszywe obietnice, jest pseudo-patriotą i walczy z cudzoziemcami” - lider liberałów w Parlamencie Europejskim podsumował, co myśli o Borisie Johnsonie

- Jesteśmy pionierami, wyznaczając drogę dla innych państw, które mogą chcieć pójść naszym śladem - komentował wiceminister ds. energii i czystego rozwoju Chris Skidmore. - Wielka Brytania rozpoczęła rewolucję przemysłową, która była odpowiedzialna za wzrost gospodarczy na całym świecie i rosnący poziom emisji, a teraz ponownie stoi na czele światowych wysiłków, stawiając czysty rozwój gospodarczy w samym sercu strategii przemysłowej - dodawał.

Przypomnijmy, że w kwietniu w samym sercu Londynu miały miejsce demonstracje na rzecz obrony klimatu zorganizowane przez Extinction Rebellion. Protesty dosłownie sparaliżowały ruch drogowy w brytyjskie stolicy. Nawoływany w nich rząd do radykalnych działań w tym zakresie.