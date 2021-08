Deficyt budżetowy w Szkocji wzrósł ponad dwukrotnie! Dane dotyczące finansów publicznych nie napawają optymizmem

Fot. Getty

Nie da się ukryć, że Szkoci mocno się w ostatnim czasie zadłużyli. Najnowsze dane pokazują, że deficyt budżetowy Szkocji wzrósł w roku 2020/2021 ponad dwukrotnie.

Opublikowane dane dotyczące wydatków rządowych i przychodów Szkocji za rok 2020/2021 nie napawają optymizmem. W końcu w ostatnim roku dziura budżetowa w tym kraju powiększyła się niemal dwukrotnie. Deficyt w Szkocji wzrósł o 13,6 proc. (w całym UK o 11,6 proc.), osiągając poziom 22,4 proc. Produktu Krajowego Brutto. To najwięcej od dwóch dekad, odkąd zaczęto wykonywać takie pomiary. Wszystkiemu niestety winna jest pandemia, która spowodowała szybki wzrost wydatków publicznych i która jednocześnie znacząco ograniczyła dochody państwa. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku wydatki państwa wzrosły o 21 proc. - na osobę było to aż £1 828, czyli o wiele powyżej średniej dla Wielkiej Brytanii.

Skutki Covid-19 będą długie i bolesne

Przy tak dużym wzroście deficytu budżetowego wiadomo, że Szkoci jeszcze długo będą musieli sobie radzić z gospodarczymi skutkami Covid-19. „To odzwierciedla wpływ Covid-19, który spowodował spadek dochodów, wzrost wydatków i spadek PKB, a wszystkie te czynniki przyczyniły się do wzrostu deficytu” - czytamy w oficjalnym raporcie. Natomiast Pierwsza Minister Szkocji Nicola Sturgeon na spokojnie przyjęła najnowsze statystyki, ponieważ jest przekonana, że rząd słusznie zrobił, zadłużając się, by pomóc swoim obywatelom przetrwać pandemię koronawirusa. - Prawie każde państwo boryka się z deficytem, z deficytami, które wzrosły, przybrały ogromne rozmiary w trakcie pandemii, ponieważ rządy słusznie zdecydowały się wesprzeć [w tym czasie] swoje gospodarki i jednostki – zaznaczyła Sturgeon. I dodała: - Gdy widzimy wzrost wydatków w Szkocji, to dobrze, ponieważ pokazuje to, że wsparcie istnieje i że jest udzielane ludziom i służbom publicznym w całym kraju.