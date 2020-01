Decyzja – rozwód. Czy Brexit może to skomplikować?

Czy Brexit, który nastąpi 31 stycznia 2020 roku, może skomplikować takie nasze życiowe decyzje, jak np. rozwód? Zdania w tej kwestii bywają różne. Są specjaliści, którzy twierdzą, że po wyjściu w Unii sądy polskie nie będą musiały respektować orzeczeń sądów angielskich. Anna Matelska, adwokat z Kancelarii AM International Solicitors uspokaja. – Brexit, a umowy międzynarodowe zawarte między krajami, to zupełnie inne kwestie. W sprawach rozwodów czy opieki nad dziećmi zmian nie będzie – mówi adwokat.

Rozwód jest zawsze trudną decyzją i wiąże się ze sporym stresem, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Czasem jednak okazuje się jedynym wyjściem i dużo lepszym niż trwanie w związku na siłę. W Wielkiej Brytanii rozwód nie jest skomplikowanym procesem. Jeśli jedno z małżonków ma miejsce stałego zamieszkania w GB lub przebywa tu co najmniej rok przed datą złożenia pozwu, wszystko można załatwić w Wielkiej Brytanii. Nie ma też znaczenia, gdzie małżeństwo zostało zawarte oraz jakie małżonkowie mają obywatelstwo.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o rozwód. Ważne jest, i o tym nie można zapomnieć, aby od zawarcia małżeństwa minął co najmniej rok. Odpowiedni formularz D8 (petition of divorce) można znaleźć na stronie internetowej sądu (HM Court Service) i można wypełnić go samemu online lub udać się do adwokata. Podstawą do uzyskania rozwodu jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Aby dostać rozwód przed angielskim sądem, trzeba udowodnić, z jakich przyczyn nastąpił rozpad małżeństwa. Powody mogą być różne: zdrada, porzucenie na okres co najmniej dwóch lat, co najmniej dwuletnia separacja i zgoda obu stron na rozwód lub porzucenie na pięć lat, gdzie już zgoda drugiej strony nie jest wymagana, czy nieracjonalne zachowanie małżonka. Jeśli jednak para żyła razem przez więcej niż 6 miesięcy od czasu zdrady czy niewłaściwego zachowania się małżonka, wówczas takie powody nie zostaną zaakceptowane przez sąd. Podobnie jest z okresem separacji. Sąd go nie uzna, jeśli małżonkowie mieszkali razem przez okres 6 ostatnich miesięcy.

Wypełniony i gotowy pozew należy dostarczyć do sądu rejonowego zajmującego się rozwodami (divorce county court) lub do Principal Registry of the Family Division w Londynie w szczególnie określonych przypadkach. Ruszy proces rozwodowy. Sędzia może poprosić o kolejne wyjaśnienia, zależnie od powodu rozwodu, czy też o uzupełnienie informacji odnośnie sytuacji dzieci. Większość tych spraw odbywa się korespondencyjnie, ale może zdarzyć się, że oboje małżonkowie będą musieli stawić się w sądzie.

- Tu przyda się wsparcie prawnika, ale porady prawnej warto zasięgnąć także we wcześniejszym etapie, zwłaszcza, gdy nie jest się pewnym, że są podstawy do rozwodu lub jeśli jedna ze stron nie godzi się na rozstanie, czy też są problemy z podziałem majątku – radzi Anna Matelska z Kancelarii AM INTERNATIONAL SOLICITORS.

Jeśli małżonkowie mają także wspólny majątek w Polsce, kancelaria współpracuje z posiadającymi duże doświadczenie prawnikami we wszystkich rejonach Polski, które również na miejscu mogą reprezentować interesy klientów.

Proces rozwodowy w Wielkiej Brytanii nie trwa długo. Zwykle około 8-10 miesięcy, ale przy podziale majątku może się przedłużyć do ponad roku. Po spełnieniu wszystkich formalności i zebraniu informacji sąd wydaje zwykle wstępne orzeczenie o rozwodzie. Ponad 6 tygodni później można ubiegać się już o prawomocne postanowienie, którego nie trzeba uznawać w Polsce, ze względu na umowy międzynarodowe zawarte między oboma krajami.

Po orzeczeniu rozwodu oboje rodzice nadal posiadają odpowiedzialność rodzicielską za dzieci, jak również mają ciągły obowiązek utrzymania dzieci małoletnich, które były dziećmi obojga małżonków. W razie niezgodności sady rodzinne rozstrzygają sprawy w toku odrębnego postępowania na wniosek jednego z rodziców. - Do podziału majątku jednak wskazany jest prawnik, gdyż to może się okazać bardziej skomplikowane i często trzeba spisać porozumienie dotyczące spraw finansowych – wyjaśnia adwokat Anna Matelska z kancelarii AM INTERNATIONAL SOLICITORS.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Polacy coraz częściej poszukują porad związanych zarówno z prawem polskim jak i angielskim , otwieramy wkrótce oddział Kancelarii w Warszawie – mówi szefowa Kancelarii i adwokat Anna Matelska.

