Debata kandydatów na premiera UK - jak Rishi Sunak tłumaczył się ze swojej kosztownej garderoby?

Za nami pierwsze bezpośrednie starcie dwójki finałowych kandydatów na stanowisko premiera Wielkiej Brytanii. W studiu telewizyjnym BBC, w poniedziałek 25 lipca 2022 roku doszło do debaty między Liz Truss, a Rishim Sunakiem. Kto wypadł lepiej? Co warto wiedzieć po tym starciu?

Były kanclerza skarbu w rządzie Borisa Johnsona zmierzył się z obecną szefową brytyjskiej dyplomacji w ramach telewizyjnej debaty dwóch polityków starających się przejąć przywództwo w Partii Konserwatywnej oraz objąć urząd brytyjskiego premiera. Ich rozmowa trwała około godziny, do tej pory w tego typu starciach lepiej wypadał Rishi Sunak, ale jak to wyglądało wczoraj? Zdaniem byłego szefa resortu finansów UK, w polityce jej rywalki "nie ma nic konserwatywnego", co dawałoby partii szansę na wygranie kolejnych wyborów. Sunak kreował się na wyważonego i rozsądnego polityka, który z odpowiednią dozą ostrożności podejmuje decyzje dotyczące przede wszystkim podatków i ogólnie krajowych finansów. Jego zdaniem na drugim biegunie znajduje się Truss, której plany radykalnych zmian wywrócą brytyjską ekonomię do góry nogami oraz będą miały negatywny wpływ na stopy procentowe.

Szefowa Foreign Office nie pozostawała dłużna swojemu rywalowi - jej zdaniem podejście Sunaka skończy się ogólnokrajową recesją, a uprawiana przez niego polityka polega na sianiu paniki wśród Brytyjczyków. Jej zmiany podatkowe sprawią, iż wzrost gospodarczy będzie możliwy niemal "natychmiast". Nie ulega wątpliwości, że podejście obojga kandydatów do polityki fiskalnej, do podatków i wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa w obecnej sytuacji pozostaje najważniejszym aspektem polityki nowego rządu. Różnice między Sunakiem a Truss w tym względzie są dość znaczące, ale paradoksalnie mają bardzo wiele wspólnego z polityką poprzedniego rządu.

Jakie tematy zostały poruszone w trakcie debaty Liz Truss z Rishim Sunakiem?

Jakie jeszcze istotne wątki zostały poruszone podczas debaty? O czym warto pamiętać? W kwestii polityki zagranicznej poruszono kwestię chińską. Zarówno Truss, jak i Sunak ostrzegali przed zagrożeniami ze strony tego państwa, ale spierali się o to... kto pierwszy zwrócił na nie uwagę!

Odnotowano powrót retoryki brexitowej w dość nieoczekiwanym kontekście. Sunak popierał opuszczeni EU, a Truss początkowo znajdowała się w obozie "remainersów", ale z czasem stała się zwolenniczką Brexitu. Co ciekawe, w dyskusji telewizyjnej odwoływała się do charakterystycznych zwrotów obozu "Leave", używając takich terminów, jak "scaremongering" czy "Project Fear". Te hasła zostały wyciągnięte żywcem z podręcznika kampanijnego zwolenników Brexitu.

Kto wypadł lepiej?

Nie zabrakło również wątku związanego z majątkiem byłego kanclerza skarbu - minister kultury Nadine Dorries zwróciła uwagę na kosztowną garderobę Sunaka chwaląc jednocześnie skromniejsze ubrania Truss. "Myślę, że w Partii Konserwatywnej oceniamy ludzi po ich charakterze i działaniach" - odpowiadał na te zarzuty jeden z najbogatszych posłów w UK.

"Jestem dumny z moich osiągnięć jako kanclerz w pomaganiu niektórym z najbardziej potrzebujących osób w ciągu ostatnich kilku lat". Zaznaczał także, że pochodził z imigranckiej rodziny i wie, jak wygląda "zwykłe życie" - pomagał w prowadzeniu apteki swojej matce i pracował jako kelner.

