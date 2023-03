Pierwsza debata kandydatów na lidera SNP ujawniła, w jak trudnej sytuacji znajduje się partia rządząca w Szkocji

Za nami pierwsza telewizyjna debata kandydatów na lidera SNP i stanowiska Pierwszego Ministra (czyli premiera) szkockiego rządu. Jak przed kamerami wypadli Humza Yousaf, Kate Forbes i Ash Regan? Kto pokazał się dobrej, a kto ze słabszej strony? Czego nowego dowiedzieliśmy się po tej debacie?

Do starcia polityków ubiegających się o przejęcie władzy w Scottish National Party (Szkockiej Partii Narodowej) i teki premiera doszło na antenie STV na żywo, w dniu wczorajszym, we wtorek 7 marca 2023 roku. „Jesteśmy partią, która znajduje się w stanie wojny z samymi sobą” - w taki sposób debata liderów SNP została podsumowana przez Libby Brooks z „Guardiana”, analityczkę polityczną zajmującą się korespondencją ze Szkocji. Nie sposób się nie zgodzić, że w dyskusji między kandydatami nie brakował osobistych wycieczek i cierpkich uwag, co sprawiło, że linie podziałów czy wręcz rozłam w partii sprawującej obecnie władze w Szkocji, stały nad wyraz widoczne.





Co wiemy po pierwszej debacie kandydatów na premiera Szkocji?

Widać wyraźnie, że w szkockiej polityce wraz z odejściem Nicoli Sturgeon, która przez długi okres była twarzą nie tylko SNP, nie tylko ruchu na rzecz niepodległości, ale wręcz politycznego establishmentu, kończy się pewna epoka. Trzecia co do wielkości siła polityczna pod względem członkostwa w Wielkiej Brytanii, mniejsza tylko od Partii Pracy i Partii Konserwatywnej znajduje się na rozdrożu. Co w tym kontekście oznaczają trwające wybory lidera i premiera jednocześnie? Mogą one na wręcz dekady nakreślić nowy kierunek w polityce nie tylko SNP, ale całego ruchu niepodległościowego, ale równie dobrze mogą one rozpocząć okres wewnętrznych konfliktów w tym obozie i niejako wstrzymać moment, w którym Szkocka Partia Narodowa będzie musiała zdefiniować swoją politykę na nowo.

W pierwszym rzędzie warto zwrócić uwagę na podejście potencjalnych liderów do kwestii oderwania się Szkocji od struktur Zjednoczonego Królestwa. Zarówno Humza Yousaf, jak i Kate Forbes prezentuje znacznie bardziej ostrożne podejście do tej kwestii, niż sama Sturgeon, która wielokrotnie była oskarżana ze strony tych, którzy opowiadali się za znacznie bardziej zdecydowaną polityką w tej kwestii, że jest zbyt „miękką” w relacjach z Londynem.

Jak przebiegła dyskusja trójki polityków walczących o władzę?

W perspektywie bolesnej porażki idei zorganizowania kolejnego referendum w Sądzie Najwyższym Forbes opowiada się za twardym resetem polityki w tej kwestii, a Yousaf zapowiedział walkę o zmianę wyroku i dalszą „wojnę” z władzami w Westminster. Niemniej, oboje ci kandydaci podchodzą do tej kwestii w bardzo ostrożny sposób, mówią dość ogólnie o potrzebie budowania poparcia społecznego i pozyskiwania niezdecydowanych wyborców.

Z kolei Ash Regan zarzuciła swoim rywalom „mdłe” podejście do tej kwestii i zaproponowała radykalnie odmienne podejście do tej sprawy. Otóż chce ona całkowicie zerwać z walką o kolejne referendum w obecnej formie i jej zdaniem ta kwestii powinna zostać rozstrzygnięta w drodze wyborów powszechnych.

Co dalej z ideą oderwania się Szkocji od UK?

Istotnym temat w dyskusji podczas debaty była koalicja z Zielonymi. Będący kandydatem kontynuacji obecnej polityki rządu został oskarżony o narażanie jedności ruchu niepodległościowego, grożąc zerwaniem sojuszu politycznego. Yousaf odpierał ataki Regan i Forbes, zaznaczając, że koalicja z Zielonymi w Holyrood jest absolutnie niezbędna dla ruchu niepodległościowego „Jeśli mamy jednoczyć ruch na tak, [jeśli] zamierzamy zwiększyć poparcie dla idei niepodległości, pierwszą rzeczą, której nie możesz zrobić, to [...] odrzucenie drugiej co do wielkości partii niepodległościowej” - komentował polityk.

Kandydaci na lidera SNP i szefa szkockiego rządu wezmą udział w kolejnej debacie. W przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne, godzinne starcie, które będzie transmitowane na antenie BBC One Scotland. Będzie ono miało miejsce godzinie 20:00 we wtorek 14 marca w ramach specjalnej edycji programu Debate Night.

Kiedy poznamy następcę lub następczynie Nicoli Sturgeon?

Głosowanie na następcę lub następczynie Nicoli Sturgeon ruszy 13 marca 2023 roku. Decydujący głos będą mieli członkowie SNP. Zwycięzcę poznamy 27 marca.

Przypomnijmy, 15 lutego 2023 roku, na konferencji prasowej w Bute House w Edynburgu, pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon zapowiedziała złożenie rezygnacji z piastowanego przez siebie stanowiska. Szefowa szkockiego rządu „ma dość” i przyznała, że wie, że „nadszedł czas”, aby ustąpiła ze swojego stanowiska, dodając, że jest to „właściwe dla mnie, dla mojej partii i dla kraju”.

