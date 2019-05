David Cameron zapowiedział wydanie autobiografii. W momencie... największego od lat kryzysu w Partii Konserwatywnej

Fot. Getty

Znajdująca się w kryzysie Partia Konserwatywna walczy o odbudowanie zaufania wśród wyborców. Tymczasem David Cameron – sprawca całego brexitowego zamieszania, zapowiedział właśnie wydanie autobiografii.

Można by powiedzieć, że zapowiedź Davida Camerona o wydaniu w najbliższym miesiącu swojej autobiografii, jest ruchem nad wyraz cynicznym. W końcu to były premier jest odpowiedzialny za podzielenie kraju, podsycenie antagonizmów społecznych i za doprowadzenie do największego od wielu lat kryzysu w łonie konserwatystów.

A co ma się znaleźć w autobiografii Camerona? Z przecieków wiadomo, że były premier ma w książce zaprezentować swój własny punkt widzenia dotyczący referendum brexitowego i tego, co się stało w 2016 r. Poza tym Cameron ma zarysować w autobiografii swoją wizję dotyczącą miejsca Wielkiej Brytanii w Europie i na świecie w okresie po Brexicie.

Z nieoficjalnych informacji wynika również, że David Cameron obiecał Theresie May w zeszłym miesiącu, iż nie opublikuje autobiografii dopóki Wielka Brytania nie opuści Unii Europejskiej. Dla Theresy May to jednak marne pocieszenie, ponieważ jej czas na fotelu premiera i tak dobiega końca. Premier zapowiedziała podczas wczorajszego spotkania z Komitetem 1922, że ustąpi ze stanowiska zarówno wtedy, gdy posłowie zaakceptują umowę wyjścia z UE, jak i wtedy, gdy tego nie zrobią. Gdyby umowa brexitowa została poparta przez większość parlamentarną, to dymisji premier należałoby się spodziewać z końcem lipca, natomiast w przeciwnym razie premier odeszłaby najprawdopodobniej znacznie wcześniej.