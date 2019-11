David Cameron przedstawiony jako ŚWINIA w pierwszej książeczce dla dzieci o Brexicie

Fot. Getty

31 października, czyli w dniu, na który zaplanowany był pierwotnie ostateczny rozwód Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, premierę miała niewielka książeczka dla dzieci „I Want to Leave the Book”. W książce, która w przystępny sposób tłumaczy dzieciom za pomocą obrazków, o co chodzi w Brexicie, sprawca wiekopomnego referendum - David Cameron, został przedstawiony jako świnia.

Były premier UK, który doprowadził do referendum ws. Brexitu, nie będzie miał zapewne zadowolonej miny, gdy weźmie do ręki książeczkę „I Want to Leave the Book” („Chcę Opuścić Książkę”) autorstwa Richarda Davida Lawmana. David Cameron został w niej bowiem przedstawiony jako świnia – i choć dzieci nie będą zbytnio wiedzieć, o co tu chodzi, to dorośli już jak najbardziej. Przedstawiając Camerona pod postacią świni Lawman nawiązał do plotki sprzed paru lat, jakoby były premier „umieścił prywatną część swojej anatomii” w pysku martwej świni w ramach inicjacji, którą jako student Uniwersytetu w Oxfordzie musiał przejść, by znaleźć się w ekskluzywnym klubie „Piers Gaveston Society”.

Mimo zrozumiałych dla dorosłych złośliwości ze strony autora, książeczka „I Want to Leave the Book” ma tak naprawdę na celu pomoc rodzicom w wyjaśnianiu swoim pociechom meandrów Brexitu. W książce znajdziemy zwierzątka - najważniejsze postacie Brexitowej sagi (poza świnią obrazującą Camerona będzie to jeszcze m.in. chomik – Theresa May i szkocka krowa – Boris Johnson), które będą chciały wyjść z książki, ale które nie będą się w stanie dogadać co do historii, której częścią będą chciały być w przyszłości. Autor książeczki mówi wprost, że jest ona „odpowiedzią na jego dylemat” związany z tym, jak wytłumaczyć dziecku meandry Brexitu.

- Jako ojciec dociekliwej 4-latki zacząłem myśleć o tym, jak wytłumaczyć mojej córce obecny krajobraz polityczny. Odpowiedź brzmiała: nie umiałem. Moje odczucia są podobne do odczuć narodu - że ważne jest, aby młodsze pokolenia zrozumiały, że Brexit to ważne wydarzenie w naszej historii, a 89 proc. osób, które o to zapytaliśmy, zgodziła się z tym. Jednakże musimy sprawić, że te złożone kwestie polityczne będą tak strawne, jak to tylko możliwe, i upewnić się, że młodsze pokolenia naprawdę się zaangażują i zrozumieją szersze moralne tło tych wydarzeń – wyznał Lawman.