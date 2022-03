David Cameron pojechał ciężarówką do Polski z darami dla uchodźców z Ukrainy [WIDEO]

Fot. Twitter/@David_Cameron

Były premier Wielkiej Brytanii poinformował o swoim silnym zaangażowaniu w pomoc ukraińskim uchodźcom w Polsce. David Cameron zawiózł do Polski dary dla ofiar wojny.

Były premier UK David Cameron poinformował na Twitterze o swoim wyjeździe do Polski z transportem pomocy humanitarnej dla osób szukających w Polsce schronienia przed wojną w Ukrainie. Jaką konkretnie pomoc wiezie ciężarówką nad Wisłę były szef brytyjskiego rządu?

David Cameron zawiózł do Polski dary dla uchodźców

W piątek na Twitterze Davida Camerona pojawiły się posty, pokazujące, jak silnie były premier UK zaangażował się w pomoc uchodźcom. Cameron opublikował zdjęcia ze zbiórki darów oraz poinformował, że dary te osobiście wiezie ciężarówką do Polski, aby przekazać pomoc Czerwonemu Krzyżowi.

In the last fortnight we’ve appealed for the things that refugees from Ukraine need as they arrive in Poland. The response has been amazing. The brilliant Chippy Larder team have turned this… pic.twitter.com/VYsKXpdm4r — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

I'm currently driving to Poland with two Chippy Larder colleagues to make our delivery to the Red Cross. It’s going to be a long drive, but I’ll keep you updated along the way. #StandWithUkraine️pic.twitter.com/T0ORCT4Eek — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

W piątek na Twitterze David Cameron napisał: „Właśnie jadę do Polski z dwójką znajomych z Chippy Larder, aby przekazać naszą dostawę do Czerwonego Krzyża. To będzie długa podróż, ale będę Was informować z trasy”.

And talking of driving, there’s lots still to do! Today we head into Poland for the delivery. More later… #StandWithUkraine️pic.twitter.com/h8KNQ3dhDQ — David Cameron (@David_Cameron) March 19, 2022

I rzeczywiście, następnego dnia, czyli w sobotę późnym wieczorem na Twitterze Camerona pojawiło się jego nagranie, w którym informuje o udanej podróży i o przekazaniu Czerwonemu Krzyżowi brytyjskich darów dla ukraińskich uchodźców. W międzyczasie pojawiały się także relacje z podróży.

Działalność dobroczynna Davida Camerona

W tym kontekście David Cameron przypomniał także, że pomoc ukraińskim uchodźcom nie jest nagłym zrywem jego dobrych chęci. Były brytyjski premier od dwóch lat angażuje się w działania charytatywne Chippy Larder. Organizacja ta pomaga najuboższym mieszkańcom Wielkiej Brytanii, a teraz wspiera również ofiary wojny w Ukrainie.

During lockdown we did thousands of deliveries and our “store” is now open and well used. pic.twitter.com/3qGJtCAKiG — David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022