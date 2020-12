Darmowe testy na Covid-19 dla osób przylatujących z Wielkiej Brytanii do Polski

Darmowe testy dla Polaków przylatujących z UK do Polski

Główny Inspektor Sanitarny w oficjalnym komunikacie informuje o tym, że w związku z pojawieniem się nowej mutacji SARS-CoV-2 w UK wszystkie osoby przybywające do Polski, w szczególności z Wielkiej Brytanii, będą za darmo testowane na obecność koronawirusa.

"W związku z zaobserwowaną mutacją wirusa SARS-CoV-2 wszystkie osoby przybywające do Polski, w szczególności z Wielkiej Brytanii, mogą wykonać bezpłatnie test" - czytamy na oficjalnej stronie Polskiego Inspektora Sanitarnego. "Prosimy o kontakt z infolinią inspekcji sanitarnej pod numerem telefonu +48 22 25 00 115. Konsultanci pokierują zainteresowane osoby do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, która wystawi zlecenie testu w punktach drive – thru" - dodano w oficjalnym komunikacie.

Przypomnijmy, w dniu wczorajszym Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu i Sekretarz Stanu KPRM zapowiedział, że od północy z poniedziałku na wtorek będzie obowiązywał zakaz lotów z UK do Polski. "Ze względów bezpieczeństwa loty z Wielkiej Brytanii do Polski zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa" - pisał Müller na swoim Twitterze.

Dodajmy, że 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock poinformował opinię publiczną o pojawieniu się mutacji koronawirusa w UK. Mówił wówczas, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Wszystko wskazuje również na to, że wariant koronawirusa SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się szybciej, niż jego "poprzednik".

Inne europejskie kraje jeszcze w weekend podjęły szybką decyzję o zakazie lotów z UK. Na taki krok zdecydowały się między innymi Holandia, Belgia, Niemcy, Francja, Rumunia czy Irlandia. Tymczasem w UK podjęto decyzję o wprowadzeniu surowszych regulacji, które obowiązują od niedzieli. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Londyn i południowo-wschodnie rejony Anglii zostaną objęte Tier 4.

