DARMOWE studia w UK - rozmowa z Kasią Kokoszką z Study Britannia

Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i uzupełnić swoje wykształcenie? Oferta Study Britannia jest właśnie dla Ciebie! Specjalnie dla "Polish Express" Kasia Kokoszka opowiada o tym, jak będąc Polakiem można zacząć studiować w Wielkiej Brytanii i to za darmo!

Do kogo skierowana jest Wasza oferta? Kto może z niej skorzystać?

Kasia Kokoszka (Study Britannia): Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób w wieku 18-59 lat. Każdy, kto jest obywatelem EU lub rezydentem w UK, ma prawo skorzystać z naszej oferty zwiększając swoje kompetencje i zdobywając lepsze wykształcenie. Każdy ma szanse!

Czy studiowanie na Waszej uczelni rzeczywiście jest darmowe? Jak wyglądają opcje dofinansowania edukacji?

Kasia Kokoszka (Study Britannia): Tak, konsultacje są darmowe, a nauka jest refundowana. Nasza oferta jest bardzo elastyczna w tym względzie i dopasowana pod indywidualne potrzeby każdego z naszych studentów. Opłata za samo czesne wynosi ponad 9 tysięcy funtów, a dofinansowanie pokrywające koszty życia sięga więcej, niż 11 tysięcy, a do tego można liczyć na dotację na utrzymanie dzieci podczas studiów oraz dodatkowe stypendia! Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Żeby otrzymać te pieniądze trzeba wypełnić wniosek o dofinansowanie, a jeśli jest z tym jakiś problem do zapraszamy do naszego biura. Oferujemy bezpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, dzięki czemu Twoja praca ogranicza się do wypełnienia podstawowych danych osobowych i złożenia podpisów pod wnioskiem.

Jak wygląda oferta jeśli idzie o kierunki? Które są najciekawsze, które są najpopularniejsze, które dają największe możliwości na rynku pracy?

Kasia Kokoszka (Study Britannia): Mamy dużą listę kierunków do wyboru, wszystko w zależności od upodobań, potrzeb i możliwości! Najpopularniejszy z nich jest zdecydowanie Business Management. Dzięki kompetencjom nabytym podczas studiów można zostać doradcą biznesowym, inwestorom korporacyjnym, konsultantem zarządzania – kierunek ten stwarza nie tyko wiele możliwości, ale i pozwala na rozwój osobisty.

Niezwykle ciekawym kierunkiem jest też International Tourism and Hospitality, dzięki któremu możemy podbić rynek, ale także podróżować dookoła całego świata. Ułatwia on zarządzanie luksusowymi hotelami, ekskluzywnymi restauracjami, prace w prywatnych klubach czy doradztwo w zakresie podróży.

Mamy wiele innych kierunków takich jak: Event Management, Health and Social Care, Oil and Gas Management, Sport Management, Accounting and Finance, Nursing, Airport, Aviation&Airline Management, Computing, IT, Marketing, Engineering i wiele innych!

Co jest potrzebne, aby rozpocząć studia w UK? Czy trzeba spełnić jakieś kryteria, znać dobrze angielski, legitymować się polską maturą?

Kasia Kokoszka (Study Britannia): Nawet brak dokumentów świadectwa maturalnego, ukończenia szkoły średniej nie stanowi problemów z podjęciem nauki. Oczywiście jeśli masz kwalifikacje to są one mile widziane. Poziom języka nie stanowi problemu, z nami masz szanse na rozwiniecie się. Jesteśmy w stanie pomoc z podszkoleniem języka przez odpowiednie kursy.

Czy dzięki statusowi studenta można liczyć na jakieś dodatkowe benefity i korzyści?

Kasia Kokoszka (London School of Business): Jak najbardziej! Dzięki karcie Oyster Card możesz liczyć na 30% zniżki, zapewniamy także darmowe konta overdraft do 1500 funtów, zniżki w biurach podróży oraz wiele innych korzyści.

W Polsce panuje przekonanie, że dyplom nawet najlepszej uczelni wcale nie gwarantuje dobrze płatnej pracy. Studia to jedno, a rynek pracy - coś zupełnie innego. Jak z Pańskiej perspektywy wygląda to w UK?

Kasia Kokoszka (London School of Business): Wydaje mi się, że w Polsce i w UK nadal istnieje przepaść w pozioma nauczania na poziomie wyższym. Wykształcenie zdobyte na Wyspach jest postrzegane przez potencjalnych pracodawców zupełnie inaczej. Międzynarodowy dyplom i perfekcyjny angielski zmieniają naprawdę wiele i otwierają wiele drzwi na całym świecie.

Zgodzi się Pani z opinią, że Polacy na Wyspach są dobrze wykształceni, ale często pracują poniżej swoich kwalifikacji?

Kasia Kokoszka (Study Britannia): Tak, większość Polaków w UK pracuje poniżej swoich kwalifikacji, ale trzeba dodać, że nie zawsze kwalifikacje zdobyte w Polsce maja jakiekolwiek znaczenie na Wyspie. Często znajomość języka angielskiego jest niewystarczająca. Z tego właśnie powodu będąc na emigracji trzeba zdobywać umiejętności, które są dopasowane do lokalnego rynku pracy. Nasza szkoła realizuje właśnie ten cel - pomagamy naszym rodakom podnosić ich umiejętności. Przysłowie o tym, że na naukę nigdy nie jest za późno jest może i truizmem, ale jest bardzo prawdziwe, szczególnie gdy żyje się i mieszka za granicą.

Grupa zwolenników Brexitu z "Leave Means Leave" złożona z byłych parlamentarzystów, jak i z piętnastu członków Partii Konserwatywnej chce zamknąć brytyjski rynek pracy na pięć lat dla niewykwalifikowanych imigrantów. Na ile Pani zdaniem taki scenariusz jest realny?

Kasia Kokoszka (Study Britannia): Moim zdaniem firmy oczekują, że największe zmiany, które pojawią się w następnych trzech latach sprawią, że konkurencja o dobrze wykwalifikowany personel stanie się jeszcze większa, niż jest teraz. Rekrutacja doświadczonych i posiadających wysokie kompetencje pracowników będzie jeszcze trudniejsza. Organizacje muszą zatem zachować czujność wobec potencjalnych zmian i być elastyczne w swoich reakcjach, aby móc nadal przyciągać i zatrzymywać osoby o najlepszych umiejętnościach i potencjale dla ich potrzeb. W UK potrzeba rąk do pracy, nie tylko tej prostej, ale również wymagającej odpowiednich kwalifikacji, wykształcenia, wiedzy i umiejętności - jestem przekonana, że po Brexicie nic się w tej kwestii nie zmieni.

Zapraszamy na stronę Study Britannia i do kontaktu z nami:

Kasia +44 (0) 0739 794 6268

Anna +44 (0) 203 302 7144

STUDY BRITANNIA

Boardman House

64 Broadway

London E15 1NT