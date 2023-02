Darmowe posiłki w szkołach podstawowych dla wszystkich dzieci mieszkających w Londynie

Burmistrz Londynu Sadiq Khan ogłosił, że uruchamia program o wartości 130 milionów funtów, dzięki któremu wszyscy uczniowie stołecznych szkół podstawowych będą mieli zagwarantowane darmowe posiłki. Niestety, będzie to jedynie jednorazowa inicjatywa. Co warto o niej wiedzieć?

Biuro burmistrza brytyjskiej stolicy w oficjalnym komunikacie poinformowało, iż szacuje się, że jednorazowe dofinansowanie może pomóc ponad 270 000 dzieciom w Londynie. Program wart w sumie około 130 milionów funtów pomoże zaoszczędzić rodzinom mieszkającym w stolicy około 440 funtów w ciągu roku. Na darmowe posiłki będzie można liczyć w roku szkolnym 2023-24. Program ma zostać wdrożony we wrześniu 2023 roku i będzie jednorazową inicjatywą. Jak podaje serwis informacyjny BBC, sfinansowanie projektu było możliwe, ponieważ wpływy do stołecznego budżetu w związku z council tax i opodatkowaniem firm były wyższe, niż pierwotnie zakładano.





Burmistrz Khan ma oficjalnie ogłosić plany podczas wizyty w swojej starej szkole, Fircroft Primary w Tooting, w południowo-zachodnim Londynie, w późniejszym terminie. Polityk Partii Pracy sam korzystał z bezpłatnego wyżywienia w szkole, gdy do niej uczęszczał.

270 tysięcy uczniów w Londynie zje obiad w szkole za darmo

„Rosnące koszty życia w czasach kryzysu oznaczają, że rodziny i dzieci w całym naszym mieście desperacko potrzebują dodatkowego wsparcia” - komentował Sadiq Khan. „Wielokrotnie wzywałem rząd do zapewnienia bezpłatnych posiłków szkolnych, aby pomóc rodzinom, które już znajdują się trudnej sytuacji, ale moje wysiłki nie odnosiły żadnego skutku". Khan zwracał uwagę, że wprowadzenie darmowych posiłków w szkole pomoże „dzieciom, którym grozi głód i rodzinom, które walczą o związanie końca z końcem”. Inicjatywą, za którą stoi ratusz, nazywa wymownie „game changerem”, a więc czymś, co naprawdę zmienia sytuację wielu londyńskich rodzin.

Warto dodać, iż lokalnie władze w Newham, Islington, Southwark i Tower Hamlets niezależnie od burmistrza podjęły decyzję, aby również zaoferować darmowe posiłki dla uczniów szkół podstawowych. Z kolei council Westminster w zeszłym miesiącu zaczął zapewniać już teraz bezpłatne posiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu, który ma obowiązywać przez co najmniej 18 miesięcy.

Program burmistrza stolicy będzie kosztował 130 milionów funtów

Jakie były reakcje na decyzję Sadiqa Khana w tej kwestii? Organizacje charytatywne i związki zawodowe z zadowoleniem przyjęły te plany, ale niektóre z nich wezwały rząd centralny do zwiększenia szerszego wsparcia. „Podziwiamy burmistrza za ogłoszenie tej niezbędnej siatki bezpieczeństwa żywieniowego dla każdego dziecka ze szkoły podstawowej w Londynie na nadchodzący rok szkolny. Jednak zdrowe jedzenie w szkole dla wszystkich nie może być tylko środkiem nadzwyczajnym. Powinno być podstawową częścią w pełni włączającego systemu edukacji w dłuższej perspektywie” - komentowała Barbara Crowther z Children's Food Campaign, jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC.

„To będzie ogromna ulga dla wielu rodziców, fakt iż dziecko będzie teraz karmione w szkole, bardzo im pomoże” – dodawała Victoria Benson, dyrektor naczelna organizacji charytatywnej Gingerbread, pomagająca samotnym rodzicom.

Sadiq Khan nazywa go „game changerem”

Przypomnijmy, o darmowe posiłki w szkole w Wielkiej Brytanii mogą się starać rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i pobierające benefity. Rocznie przeznacza się na ten cel 60 milionów funtów. Finansowane lub dotowane przez rząd posiłki szkolne funkcjonują na Wyspie od ponad 100 lat, ale w 2020 roku znalazły się w samym sercu politycznego kryzysu z udziałem znanego piłkarza Manchesteru United, Marcusa Rashforda. Od stycznia 2020 roku 1,4 miliona uczniów w Wielkiej Brytanii – a więc około jedna szósta – kwalifikowało się do bezpłatnych posiłków.

Ilość osób potrzebujących gwałtownie wzrosła od początku pandemii, po tym, jak liczba osób otrzymujących Universal Credit – co jest jednym z kryteriów kwalifikacyjnych – poszła w górę aż o sześć milionów. Od stycznia do października 2020 roku odsetek dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków szkolnych w Anglii zwiększył się z 17% do prawie 20%. Oznacza to, że 1,63 miliona z 8,2 miliona uczniów szkół państwowych otrzymywało darmowe obiady.

W dzieciństwie przyszły burmistrz Londynu sam korzystał z darmowych posiłków w szkole

Co na to wszystko rząd? Rzecznik Departamentu Edukacji powiedział, że od 2010 roku ponad dwa miliony dzieci w wieku szkolnym otrzymało bezpłatny posiłek „dzięki wprowadzeniu powszechnych bezpłatnych posiłków szkolnych dla niemowląt oraz hojnej ochronie wprowadzonej, gdy beneficjenci przechodzą na świadczenia z tytułu Universal Credit”.

