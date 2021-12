Darmowa kawa w Starbucks 15 grudnia - kto może otrzymać gratisowy napój?

Fot: Wikimedia Commons

Kto dostanie kawę za friko w Starbucksie? Popularna amerykańska sieć darmowy gorący napój zaoferuje tylko pracownikom NHS. Akcja będzie mieć miejsce się już jutro, w środę, 15 grudnia 2021 roku.

Popularna sieć kawiarni Starbucks za darmo oferuje wszystkim pracownikom NHS gorący napój. Osoby zatrudnione w ramach brytyjskiego systemu ochrony zdrowia będą mogli otrzymać darmowy napój w rozmiarze Tall. Ma to być forma podziękowania tej sieciówki za ciężką pracę wykonywaną na "pierwszej linii frontu" walki nie tylko z koronawirusem, ale również za wszystko, co robią mając na celu ochronę ludzkiego życia i zdrowia.

Kawa w Starbucksie za darmo

Kto może odebrać gratisa? Każdy pracownik NHS po okazaniu swojej legitymacji będzie miał prawo do otrzymania np. kawy albo herbaty. Z menu będzie można wybrać dowolną pozycję, włączając w to ofertę klasyczną oraz ofertę świąteczną. Dodajmy, że ceny za napoje w rozmiarze Tall (około 12 uncji, czyli około 340 gramów) zaczynają się od 1,50 funta za herbatę i mogą przekroczyć 3 funty w przypadku kawy.

Akcja trwa tylko jeden dzień - jutro, czyli w środę 15 grudnia 2021 roku. Jest ona ważna we wszystkich lokalach Starbucks (w tym we wszystkich punktach drive-thru) w Anglii, Szkocji i Walii. Dodajmy, że w akcji nie biorę te napoje, które nie są przygotowywane na miejscu (np. woda czy napoje gazowane w butelkach). Inicjatywa ta jest częścią trwającego partnerstwa między Starbucks i NHS Charities Together.

Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień!

Starbucks Corporation to największa na świecie sieć kawiarni. Została założona 30 marca 1971 w Seattle w stanie Waszyngton przez Jerry’ego Baldwina, Zev Siegela oraz Gordona Bowkera. Pierwsze kawiarnie tej sieci w Europie otwarto w 1998 w Londynie. W listopadzie 2021 firma posiadała 33 833 sklepy w 80 krajach, z czego 15 444 znajdowało się w Stanach Zjednoczonych.